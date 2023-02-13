廟街禁錮｜警再拘3人涉販運人口賣淫　66歲男主腦潛逃泰國遭遣返

由「廟街皇后」母女所操控、誘騙泰籍女子來港賣淫的跨國販賣人口集團，上周遭西九龍總區重案組搗破並拘捕3人，惟消息指一名相信是集團主腦的66歲男子在逃，相信已潛逃海外，極大機會身在泰國。據了解，香港警方與泰國駐港領事館及泰國警方通力合作，互相交換情報，最終泰國警方在上周六（11日）在曼谷機場截獲該名在逃男子，相信他當時打算乘飛機潛逃往其他國家。《香港01》取得讀者提供的照片可見，該名男子於今日（13日）下午乘搭飛機從泰國曼谷遣返香港，傍晚時分抵達香港國際機場，由西九龍總區重案組人員正式拘捕，並押返警署扣查。連同再多兩名於今日被捕的集團成員，案件至今累計拘捕6人。



據了解，該個跨國販賣人口集團由黑社會「福義興」控制，該名66歲男主腦亦有福義興背景。他活躍於廟街，懂泰文，負責聯絡泰國當地的集團成員，安排他們在社交平台誘騙當地女子，訛稱安排到海外的大型酒店或度假村任按摩師，實質是將其禁錮在廟街，強迫她們賣淫。

警方表示，經警方與泰國執法部門進行情報交流後，一度潛逃往泰國的66歲姓趙本地男子遭泰國當局拒絕逗留境內，並於今日（13日）傍晚被遣返回香港。西九龍總區重案組人員今晚在香港國際機場拘捕該名男子，涉嫌「販運人口以作賣淫目的」。

另外，人員於今日較早時在土瓜灣及落馬洲拘捕兩名分別35歲姓柯及44歲姓鄔本地女子，涉嫌「販運人口以作賣淫目的」。據悉，兩名女子均為集團成員。該3名被捕男女現正被扣留調查。

警方相信已成功徹底瓦解該個販運人口犯罪集團。警方非常重視打擊跨國犯罪活動，並會繼續與其他海外執法單位保持情報交流及聯繫。

警方早前已拘捕3名女子，包括集團69歲女主腦「廟街皇后」及其32歲親生女兒。（陳浩然攝）

上周三（8日）油麻地廟街發生禁錮案，揭發兩名泰國女子被誘來港賣淫。西九龍總區重案組接手調查，成功瓦解一個招攬泰籍女子來港賣淫的跨國販賣人口集團，拘捕69歲女主腦「廟街皇后」及其32歲親生女兒，以及一名50歲女骨幹成員。其中「廟街皇后」及女骨幹成員已各被暫控一項「販運他人進入或離開香港」罪，案件已於上周六（11日）提堂。

警方相信，案件牽涉跨國賣淫集團。被捕人透過集團的泰國成員，利用網上平台誘騙當地女子，訛稱安排到海外的大型酒店或度假村任按摩師。當她們到達香港，犯罪集團便會帶她們到廟街一些環境惡劣的工作場所，被迫提供性服務及被禁錮。