維園足球場6.4全租出或維修　建制社團獲批辦「家鄉市集嘉年華」

今年是六四事件34周年，在疫情、《港區國安法》及支聯會解散下，維園自2020年起已沒有舉行六四集會。據悉，多個社團聯會合辦的「家鄉市集嘉年華」已獲批於6月3日起一連三日在維園舉行，屆時將設逾200個展銷攤位，亦有歌手表演等。「家鄉市集嘉年華」將佔用維園四個足球場及草坪，維園餘下兩個足球場，康文署指會維修至6月底。



根據宣傳資料，家鄉市集嘉年華旨在慶祝香港回歸祖國26周年，將設有親子工作坊、攤位遊戲、舞台表演、家鄉產品及打卡熱點等多個攤檔。(大會宣傳資料)

「香港廣東社團總會慈善基金」早前申請於5月30日至6月7日期間，租用維園四個足球場及中央草坪，據了解，康文署已批出申請，而另外兩個足球場則正進行維修工程，於6月底重開。



由香港廣東社團總會聯同合共25個同鄉社團舉辦的第三屆「家鄉市集嘉年華」，將於6月3日至6月5日期間，選址維園舉行。據宣傳資料，家鄉市集嘉年華旨在慶祝香港回歸26周年，將設有親子工作坊、攤位遊戲、舞台表演、家鄉產品及打卡熱點等多個攤檔。據報道，屆時將有本港歌手及內地歌手參與演出。

「香港廣東社團總會慈善基金」早前申請租用維園四個足球場及中央草坪，據悉，申請已獲康文署批出，維園其餘另兩個足球場則正維修，6月底重開。（資料圖片/李澤彤攝）

據大會海報，6月3日至4日（星期六及日）開放時間為早上10時至晚上9時，6月5日（星期一）開放時間則為早上10時至晚上6時。至於政府第三場「開心香港」美食巿集，亦將於6月3日至4日在觀塘海濱「發現號」舉行。維園現場所見，足球場正進行局部圍封，康文署於官網貼出告示，指3號至5號足球場將分別暫停開放至5月下旬。記者今致電維園辦事處查詢，職員指場內六個足球場將會輪流進行維修翻新工程，及至6月底前全部重開。