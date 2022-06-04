六四33周年｜連續3年沒有維園集會　民主派低調悼念

今日（6月4日）是六四33周年，隨着支聯會去年解散，今年再沒有組織舉辦大型悼念六四活動，康文署在昨天（3日）傍晩更以防止有人進行未經批准的公眾集會為由，暫時關閉包括足球場在內的範圍至5日零時30分，連續3年香港沒有舉辦維園六四集會，六四燭光燈海不復再。

有民主派人士表明，目前公開悼念六四的成本非常大，相信港人會以自己的方式悼念六四，承傳歷史；亦有人選擇低調派發爉燭，「做得幾多得幾多」，讓燭光再次在香港點燃，也讓前人所做的事得以延續。

另一方面，世界各地共舉辦超過30場悼念六四活動。



+ 3

前區議員堅持派電子蠟燭 料不觸及紅線

旺角南前區議員朱江瑋在社交網站上指，由3日起一連四天在旺角一商場店舖內派發電子蠟燭，他坦言當下在香港悼念六四有風險，「但都擔心唔到咁多」，相信在舖內派發蠟燭不會觸及紅線，「根據警方昨（前）天的記者會，在舖頭內派發蠟燭應該無事，只是不准非法集結。」他說，首天活動已派出39個蠟燭，他進一步解釋，除非《國安法》寫明講六四、悼念六四屬違法行為，否則也會盡能力，按可承受的風險以不同形式悼念六四，「這33年來，我沒有停止過悼念，香港也都沒有停止過。」

警方昨天在大埔以「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」罪拘捕一名男子，涉嫌利用網上平台發表言論，宣傳及鼓吹參加非法集會，並在期間進行違法行為，包括殺警。朱江瑋說自己做事從來沒有針對任何人，只是對於任何犧牲的人，特別是因為社會運動和伸張正義的人，更有責任去記着他們所做過的事，「否則就在沒有人提起和延續。」他認為悼念六四是重要的公民教育，亦相信香港人不會忘記這段曾經真切發生過的歷史，在運動低潮期更需要儀式感去對抗無力感。

㕵角南前區議員朱江瑋在3日起，一連四日在店舖內派發電子爉燭悼念六四。（旺角南朱江瑋Facebook）

以自己方式悼念 「公開悼念成本相當大」

社民連成員曾健成（阿牛）表示，在目前政治環境下，公開悼念六四有相當大的成本，「國安法之後，郁下都煽動叛亂」，他們今日會悼念六四，但形式仍有待商討，他相信香港人都會以自己的方式悼念六四。對於持續多年的維園六四集會，今年第三年停辦，曾健成表示：「不想回憶，未敢忘記。」

前支聯會常委趙恩來指，他今日會以自己的方式悼念，相信香港人亦如是，又指六四集會只是一個形式，最重要的是香港人的心和理念，即使被打壓，活動主體仍然是香港市民。

關浩然：不以教會名義主辦六四祈禱會

沒有民主派團體公開表明計劃就六四舉行悼念活動，天主教香港教區亦在5月下旬表示，因有前線同工及部分天主教正義和平委員會委員，擔心舉行活動會觸犯《國安法》，今年不會再辦追思六四彌撒。《2020福音宣言》發起人之一、基督教中國佈道會尖沙咀迦南堂主任關浩然牧師接受訪問時指，目前香港沒有空間去悼念六四，在《國安法》下任何教會主辦的崇拜、祈禱會，都有可能被定性為「顛覆政權的組織活動」，不以教會名義主辦六四祈禱會，已別無選擇。

但他認為宗教活動依然有一定灰色地帶，即使由上而下的大台活動被嚴格控制，但在私人空間，任何教徒由下而上的自發祈禱、討論則可以遍地開花，相信基督信仰心靈上的堅持，終會讓香港渡過這段艱難時光。

海外多地悼念六四

悼念六四的燭光集會絕跡於香港，但在英國、美國、法國、德國、澳洲及台灣等多個城市，均有海外港人舉辦六四悼念活動，延續悼念燭光。八九民運領袖王丹將出席位於蘇格蘭愛丁堡的燭光晚會。創作「國殤之柱」丹麥雕塑家高志活將會在捷克布拉格出席「國殤之柱」揭幕典禮。前民主黨立法會議員許智峯將現身澳洲阿德萊德出席六四燭光集會。

英國上議院議員阿爾頓（David Alton）在Twitter發帖，圖片顯示香港自由委員會（the Committee for Freedom in Hong Kong）在六四前夕將支持民主字句投射到倫敦市中心的塔橋上。

在台灣，華人民主書院等團體會在中正紀念堂民主大道舉辦一系列六四紀念活動，除了於下午6時40分，在台北民主大道舉行除了悼念晚會外，還有跨境藝術展、重建「國殤之柱」等活動。