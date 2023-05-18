智能健康管家！德國家用醫療保健品牌medisan全方位照顧家人健康

智能產品滲透每個人的生活，科技提升人類的生活水平，健康保健品近年亦趨向智能化，德國健康管理專家medisana推出一系列智能家用醫療保健產品，就算足不出戶都可以安在家中監測身體的健康數據、舒緩都市痛症或進行日常保健治療，功能全面。無論是家中的長輩、忙碌的上班族或注重體態管理的人士均適用，medisana全方位守護你的理想健康！「香港國際醫療及保健展」剛剛圓滿結束，medisana亦有參與其中，向業界展示其嶄新、獨特的產品及服務，帶領醫療健康管理科技邁向新一頁！



medisana於「香港國際醫療及保健展」展出Connect系列產品，助你管理健康數據，每個家庭必備。

VitaDock+ App x Connect系列 清晰管理健康數據

medisana一直為用家帶來專業、易用、高品質的健康監測產品，其中Connect系列透過智能科技，將各個測量儀器的數值經藍牙傳送到medisana 免費下載的 VitaDock+ App，並把各項紀錄以清晰圖形顯示，彈指之間就能讓各項數據一目了然。無需每日用「簿仔」抄寫及翻查儀器，適合為家中長輩、長期病患者記錄各項身體數據，操作非常簡易。Connect系列產品包括血壓計、血氧脈搏儀、多功能體脂計、血糖計及額溫槍，數據清晰詳盡，方便家庭醫生和醫護人員作參考。

BU 584 connect上臂式電子血壓計

測量血壓及心率，具備身體晃動及臂帶配戴偵測功能，以防因姿勢不正、佩戴位置不當而導致數值誤差。靜音無噪，於壓脈帶充氣期間同時測量血壓。備有大LCD螢幕、背光燈顯示更清晰。血壓計的數值經藍牙傳送到VitaDock+ App，助你輕鬆記錄。

TM 350 connect多功能免接觸紅外線耳額溫槍

精確的非接觸式體溫測量，安全衛生。只需2秒即可準確測量額頭溫度，可儲存12次測量結果。另有環境溫度補償技術，讓用戶在實際使用中，可避免因環境溫度變化而產生的誤差，準確測量體溫。

PM 100 connect脈搏血氧儀

夾指式脈搏血氧儀，方便在家或戶外運動時，密切監測脈搏及血氧飽和度 (SpO2%)，及時了解身體狀況。OLED顯示屏顯示測量結果，「一鍵式」操作，無論旅行或出門時使用，非常方便。

MediTouch 2 connect 智選血糖機套裝 (mmol/L)

利用藍牙無線連接技術，血糖檢測結果即時傳到VitaDock+ app，方便隨時查閱。入門套裝包括血糖監測儀、試紙、採血針、刺血裝置及質控液，借助最新的試紙技術進行精確測量。

BS 380 connect 9合1體脂計

測量體重、內臟脂肪、體脂肪率、體內水份、 體內肌肉、骨重、BMI、BMR等數據，透過藍牙傳輸到VitaDock+，方便隨時翻閱。一機支援記錄多達9位用家的測量數據，適合全家使用。

了解更多Connect系列︰https://bit.ly/3BAUr3Y

為上班族充電 緩解都市痛症

忙碌的上班族經常因久坐或久站，加上不良姿勢及勞損，誘發都市痛症，經常腰酸背痛、腳部抽筋，嚴重的甚至影響睡眠質素；轉天氣加上在人多的環境工作，亦容易導致感冒或哮喘發作。想每晚放工回家鬆一鬆，medisana備有專業電子脈衝按摩器、腳部循環增強器及超聲波霧化器，緩解各種不適，為身體充電，助你一覺好眠，繼續為生活打拼。

TT 200 3合1電子脈衝按摩器

透過電脈衝的刺激，引發身體釋放具止痛作用的安多酚，同時阻止疼痛訊息傳遞到大腦。兩種治療按摩模式：皮神經電刺激 (TENS)、電子脈衝肌肉刺激 (EMS)，前者舒緩腰、膝、背、肘、腕、腳等疼痛，後者則刺激肌肉運動，有助修身、強化肌肉。機身設計輕巧，方便家中或遠行時隨身攜帶使用。

CB 200 腳部循環增強器

有效加速腳部和下半身血液循環，透過微電流主動刺激肌肉收縮、激活小腿肌肉，並配有低至中頻的電脈衝電極貼片，緩解膝關節和其他身體部位的疼痛。

IN 530 超聲波霧化器

創新的微壓縮技術，將液體的氣管或哮喘藥轉化成極微細的霧化噴霧粒子，高效舒緩上下呼吸道疾病帶來的不適。機身小巧並且使用充電式電池，方便攜帶使用。

針對性全身按摩 日常保健為身心減壓

不少人追求完美體態而積極運動，medisana一系列按摩用品，針對肩頸、腰部和大腿、小腿等部位，以不同按摩手法幫你在日常運動後放鬆肌肉，亦適合日常保健使用。部分產品更同時配備加熱功能，有助放鬆深層肌肉，徹底消除疲勞。不需再花錢花時間到按摩店「揼骨」，隨時都可以在家享受舒適按摩，隨時為身心減壓。

medisana推出多款家用按摩產品，由肩頸至下身，針對性舒緩各種酸痛疲勞。

NM 900 無線6合1頸部按摩器

無線頸肩式按摩器，有不同按摩模式選擇，加上3種按摩強度及加熱功能，猶如真正的按摩師一樣。

MCG 820 舒適指壓按摩座椅套

凝膠按摩頭柔軟自然，創新的腰部和大腿指壓按摩，精準到位。柔軟的彈簧按摩頭輕輕按摩頸部區域，帶來前所未有的全身按摩體驗。

CF 200 氣壓式小腿按摩器

6種氣壓按摩模式、3種加熱模式、9種震動模式，針對改善小腿血液循環，加快肌肉恢復並預防水腫，對經常要企立、腿部循環不佳的朋友有幫助。

medisana官方網站：www.medisana.com.hk

(資料及相片由客戶提供)