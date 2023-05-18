調查指八成受訪者認為戒煙服務無效　關注組倡打擊私煙

有團體進行調查指，接近八成受訪者認為戒煙服務無效，有67%認為成年人容易接觸私煙，促政府在控煙公眾諮詢中重點處理打擊私煙的方法。



檢獲私煙大增 67%受訪者指容易接觸私煙

截至今年4月16日，有關數字多達2.86億支，較2022年同期的7,700萬支大幅增加3.7倍；截至今年5月15日，有關數字更已多達至3.44億支。

調查訪問了1,015名吸煙人士，有67%受訪者認為，本港成年人容易接觸到非法私煙，另有80%受訪者認為大幅增加煙稅有機會令吸煙者尋找較低廉的選擇，包括私煙。長遠煙草政策關注組形容，「非法私煙猖獗」是本港控煙政策目前正遇到的大山。

僅42%受訪者過去1年有留意戒煙資訊

至於戒煙服務，只有42%過去1年曾經留意到政府資助或提供的戒煙服務資訊，更有77%受訪者認為戒煙服務無效。

長遠煙草政策關注組召集人盧啟律認為，「戒煙服務無效」是導致非法私煙氾濫原因之一，亦是阻礙進一步下降吸煙率的另一座大山。盧啟律建議政府在控煙工作公眾諮詢時，應優先探討如何優化戒煙服務：「要有效降低吸煙率，協助煙民戒煙至為關鍵，但民調反映目前戒煙服務無用，煙民根本不接受。」

政府將於年中對進一步推展控煙工作諮詢公眾，制定長遠控煙藍圖。盧啟律重申，目前本港控煙政策正遇到「非法私煙猖獗」及「戒煙服務無效」兩座大山阻礙。關注組認為，若果政府未能有效處理上述兩大問題，其他控煙措施將不會成功。