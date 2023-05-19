港人生活繁忙，平日上班飲食或以填飽肚為主，容易忽略營養均衡的重要性，隨時會演變成糖尿病前期。糖尿病前期，是指血糖值持續高於正常，但未達到糖尿病的診斷標準，若不及早發現和管理，日後有很大機會發展為二型糖尿病，同時增加患心血管疾病的風險。



撰文：港怡醫院註冊營養師李瑋珩



糖尿病前期患者涵蓋各個年齡層，主要風險因素包括不良飲食習慣。患者普遍偏好高澱粉質食物，而且少肉少菜，導致澱粉質攝取過量。部分患者或會出現高血糖症，例如口乾、尿頻、容易疲倦、經常感到飢餓等，但通常未必有病徵，一般是在進行血液檢查時才發現。

患者獲轉介至營養師跟進後，會先接受詳細的營養評估，營養師會了解其症狀、家族病史、病歷如慢性疾病史等，並安排量度體脂比例，以及檢測空腹血糖值和糖化血紅素等。營養師會根據評估情況、化驗報告、患者生活作息習慣，為其制訂個人化飲食方案，協助患者保持均衡飲食，改善血糖水平。

營養師會為糖尿病前期患者進行營養評估，並制訂個人化飲食方案。

部份患者獲悉患有糖尿病前期，或初步確診二型糖尿病之後，誤以為需要戒吃白飯，結果出現低血糖症。事實上，患者不需戒白飯，因為每餐吃適量的五穀類食物可以穩定血糖，重點是保持均衡飲食，平均分配澱粉質攝取量；而由於白飯的升糖指數較高，建議以紅米及糙米取代。患者亦需減少進食糖果、蛋糕和雪糕等高糖食物，以及西瓜、龍眼、荔枝等高升糖指數的水果。另外，較多糖尿病前期患者同時患有高膽固醇，建議他們進食低脂肪、低糖的食物。若喜歡吃肥肉連皮，建議改吃瘦肉。

不少上班一族午飯時習慣光顧茶餐廳，雖然炒粉麵飯容易帶來飽足感，但卻隱藏著澱粉質攝取量過高的危機，或會導致糖尿病前期。曾經有一名30多歲的糖尿病前期患者來接受營養評估，其體重、血壓水平和膽固醇指數均屬正常，但由於飲食不均衡，午餐經常進食炒飯、炒麵或麵包等澱粉質為主的食物，平日少肉少菜，並喜歡夾心餅零食和高糖飲品。患者其後按建議減少飯量，同時增加蛋白質及纖維素的攝取量，零食改為無鹽堅果，飲品以脫脂或低脂奶取代，飽肚之餘又能保持健康。

糖尿病前期患者不需戒白飯，重點是保持均衡飲食，平均分配澱粉質攝取量，而由於白飯的升糖指數較高，建議以紅米及糙米取代。(資料圖片/VCG)

此外，相信不少人在晚餐後都有進食「飯後果」的習慣。值得注意的是，飯後體內的血糖指數會升高，刺激胰臟釋放胰島素以調節血糖值，若飯後立即吃水果，血糖指數會繼續上升，身體需要分泌更多胰島素去調節血糖，如胰島素分泌不足，血糖指數就會持續過高，導致血糖水平不穩。因此，建議進食晚飯和水果之間應相隔兩小時。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



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