不少新冠患者檢測結果轉陰後，仍持續出現咳嗽、容易疲累，或腸胃功能轉差等後遺症，需注意是否患有「新冠肺炎長期綜合後遺症」（簡稱「長新冠」）。根據世界衞生組織定義，感染新冠病毒後三個月內出現病徵，並維持至少兩個月，而無法由其他疾病診斷所解釋，便可稱為「長新冠」。



撰文：香港大學中醫藥學院講師、港怡醫院註冊中醫師蔡頴輝醫師



「長新冠」與體質有很大的關係，中醫治療，會按病人不同的主症去辨證，並區分病人體質，處方用藥以調養身體。（港怡醫院提供）

「長新冠」與體質有很大的關係。當病人渡過急性感染期，抵抗力仍不足以祛除邪氣，導致邪氣留在體內，便有機會出現「長新冠」病徵；即使邪氣已除，但因為身體太虛弱而暫未完全恢復，病徵亦會持續。另外，不少長者本身患有長期病，其五臟六腑、氣血陰陽失調，因此患上「長新冠」的風險亦較高。中醫治療，會按病人不同的主症去辨證，並區分病人體質，處方用藥以調養身體。

從臨床上觀察到，較多求診的「長新冠」患者持續咳嗽，出現多痰、喉嚨痕癢及口乾等症狀。部分患者會容易頭暈頭痛及疲倦；或者消化系統變差，經常胃痛、胃脹及腹瀉等。

為何這麽多新冠康復者仍久咳不癒呢？在中醫角度，咳嗽與肺部及脾胃的關係最為密切。脾為生痰之源，肺為儲痰之器，若患者的肺脾受損，水濕不能運化，體內濕氣會積聚成痰。若不注意飲食，例如經常進食生冷或油膩食物，亦會影響脾胃功能，引致痰濕加重。痰濕上犯，阻滯肺氣的宣發肅降，則咳嗽咳痰纏綿難癒。

患者在調理身體的同時，須保持足夠休息，並由強度較低的運動開始，逐步重拾運動。(資料圖片/歐嘉樂攝)

中醫治療「長新冠」的主要方法是服用中藥，根據患者體質的虛實寒熱進行辨證治療。如患者肺氣虛弱，出現咳嗽、疲累、短氣和呼吸不順，中醫會為其補益肺氣；乾咳、口咽乾燥者則屬於氣陰兩虛，需補肺和滋陰潤肺。如患者體虛不明顯，出現痰多、胸悶、胃脹等以痰濕為主的症狀，需為其健脾化濕，同時辨別寒痰或熱痰，配合以溫化寒痰或清熱化痰。若病情較重，久咳不止，呼吸短淺，動則喘甚，多屬腎虛，則要補腎和納氣。除了服藥，中醫亦可按患者需要輔以針灸、拔罐或刮痧等，針對相關的穴位處理。

患者在調理身體的同時，須保持足夠休息，並由強度較低的運動開始，逐步重拾運動。咳嗽未愈者須避免生冷、油膩和過甜的食物。正值春夏交替之際，市民亦應留意天氣變化，預防感染風寒。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



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