癌症治療需要跨專科團隊合作，其中放射治療師專責療程規劃，並操作放射儀器，以高能量輻射為癌症患者提供治療。放射治療發展一日千里，現時有多種放射治療技術以治療不同的癌症，其精準度越來越高，療效亦隨之提升。



撰文：港怡醫院高級放射治療師陳翠芝



放射治療需要高度精準的操作，放射治療師會先為病人製作模具以固定身體，確保每次治療時病人的位置相同。

放射治療（又稱「電療」）的原理是透過高能量輻射，殺死或阻止癌細胞生長。腫瘤科醫生為病人診症後，如需安排放射治療，便會由放射治療師協助跟進。

由於放射治療需要高度精準的操作，放射治療師會先為病人製作模具以固定身體，以儘量減少病人在進行電腦掃描和治療期間的動作，確保每次治療時病人的位置相同。其後，醫生會根據掃描影像及診斷資料，定出治療部位的範圍，放射治療師會以專業電腦設計具體療程計劃，按照醫生指示確定輻射劑量、照射位置和治療時間表，亦會與醫學物理學家合作規劃治療方案。放射治療師在規劃及執行治療程序時，必須準確控制放射線的位置及劑量，以確保殺死癌細胞的同時，亦能儘量減少對正常器官及組織的影響。

常見的放射治療技術有多種，例如三維適形放射治療（3D CRT）、強度調控放射治療（IMRT）及容積調控放射治療（VMAT）等，不同的技術各有優點，分別在於放射線束的強度調控、角度等。醫生會因應病人的情況，制訂個人化治療方案，病人一般需要接受數次至數十次治療不等，通常每天進行一次，每次治療時間約10至20分鐘。

新一代的影像導向放射治療系統可提高治療的精準度。

現時較新式的立體定位放射治療，可發射較高劑量輻射，整體療程時間較短。此技術可細分為立體定位放射手術（SRS）、立體定位放射治療（SRT）及軀體立體定位放射治療（SBRT），分別針對不同的治療部位。由於劑量較高，病人可縮短治療至1至5次不等。另外，在治療前利用影像導向技術得到的影像，可再次驗證目標腫瘤位置，大大提高治療的精準度。透過呼吸調控技術，儀器更可配合病人的呼吸節奏發出放射線束，從而減少副作用，此技術適用於肺癌、乳癌、肝癌等治療。

部分病人對放射治療或存有謬誤，例如會擔心輻射會殘留在身體內。其實上述全屬體外放射治療，只要治療儀器停止運作，就不會產生輻射。另有病人擔心副作用強烈，事實上，副作用因人而異。根據臨床觀察，絕大部分的患者都能堅持至療程完結，醫生亦會定期與病人跟進病情及可能出現的副作用。

病人接受療程期間，或要面對副作用和精神壓力。他們每次踏足治療室，都期盼看到希望；放射治療師的職責，不只是消滅病灶，更要與病人同行、鼓勵病人，幫助他們完成療程。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



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