司機體檢｜羅淑佩指司機有責任照料身體　如未達標可調理後再體檢

政府建議收緊商用車年長司機的體檢要求，立法會交通事務委員會今日（19日）商討有關議題，多名議員關注當局會否提供補貼，又擔心進一步影響運輸業人手。運輸署署長羅淑佩表示，現時約一半的商用車司機，已年屆60歲或以上，但65歲只屬初老，不少人身體仍然壯健。她又強調，制度並非「一刀切」，一次體檢不及格後便永久拒絕續牌，假如司機調理好身體，體檢之後及格，其實可再續牌；而且當局無計劃限制駕駛年齡。不過她亦強調，如要動用公帑補貼便要小心處理考慮，認為司機有責任照料身體。

會上亦有另一插曲，航運交通界議員易志明擔心人手問題惡化，要求放寬的士考試。羅淑佩雖然指並非今日討論範圍，但亦即時分享自身經歷反駁，「我由灣仔去到北角呢，我係需要每一個路口，去帶領嗰個的士司機，點樣上東區走廊，然之後落到去北角地鐵站。呢個我作為署長呢，覺得並不理想。」



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議員倡減少70歲以下的體檢密度

立法會交通事務委員會今日討論收緊商用車年長司機的體檢要求，多名議員認為65歲後一年一檢太頻密，又擔心體檢費用太貴，進一步影響商用車司機人數。易志明則提出，65歲先檢一次，達68歲再檢，到70歲一年一檢；民建聯陳學鋒亦建議，65至69歲兩年一檢，達70歲才每年一檢，並可考慮由地區康健中心提供體檢。

據運輸署數字，49%的商用車駕駛執照持有人以達60歲或以上。羅淑佩表示，希望計劃可令司機養成定期驗身的習慣，最初曾考慮由公立醫院提供體檢，但由於醫療需求殷切，故初步計劃由私家醫生提供體檢。她不希望體檢收費太高，但如要補貼，由於涉及公帑，需小心考慮，並強調司機有責任照料身體。

至於體檢頻率，她認同年長司機不代表不安全，但相關司機涉及意外時，一般而言嚴重性較高，會再與業界商討，審視一年一檢的要求。

運輸署：體檢不及格可在調理身體後再續牌

羅淑佩又認為，65歲只是初老，身體都健康壯健，相信不少人都可通過體檢。她又指，假如體檢不及格，當局不會「一刀切」拒續牌，制度上只要司機調理身體，例如有三高問題，依時服藥指數達標後，只要通過體檢就可再續牌。不過她亦提到，按規例如三年不續牌，便要重新考車；假如三年都未能調整好身體，可能身體問題較嚴重。

羅淑佩又指，無計劃為駕駛年齡設上限，但會參考海外經驗，研究是否向極年長司機，引入測試。

羅淑佩批的士司機唔熟路不理想

另外，現時的士考試包括地方及路線試題，易志明關注業界人手問題，並指現時已有GPS導航，該部份的及格率又較低，建議放寬。羅淑佩表示，有關建議並非討論範圍，但即時引用自身經驗反駁，認為路線試題為其必要。

羅淑佩：雖然可能好多人都有GPS，但我有個好好嘅經驗呢，就係我由灣仔去到北角呢，我係需要每一個路口，去帶領嗰個的士司機，點樣上東區走廊，然之後落到去北角地鐵站。呢個我作為署長呢，覺得並不理想。因此，為提供更好嘅服務，我相信一定程度上嘅考路試係必須嘅。



易志明: 我入去東面（港島東）都遇到同樣問題，因為個度不斷咁改緊路。



羅淑佩：易議員唔懂得路線係絕對明白，但係的士司機係專業嘅。



羅淑佩強調，現時提出的方案只是建議，並非定案，之後會再向業界討論及諮詢。