司機體檢︱政府研引入模擬駕駛測試　考驗所有年長司機反應能力

政府建議收緊商用車年長司機體檢要求外，亦研究向所有年長司機引入「模擬駕駛測試」，以測試本地年長司機在不同情況的駕駛及反應能力等，唯未有透露若然「肥佬」會有何後果。

運輸署的研究顯示，多個國家若針對年長司機駕駛能力都以路面試來判斷，採用模擬測試是未有先例，韓國可能是唯一採用模擬試的國家，但要兩年後才會實施。



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韓國2025年要求年長司機 以VR模擬公路行駛

立法會交通事務委員會將於周五（19日）討論對於駕駛執照申請人或持有人體格證明的要求，運輸及物流局聯同運輸署提交的文件中，提到政府不建議規定年長司機進行「路面駕駛考試」，反而可考慮研究文件指為了更全面地評估更年長司機的駕駛能力。這個測試不是只針對商用車的年長司機。

文件指出，研究了其他司法管轄區的做法，當中提到韓國計劃由2025年起對65歲及以上的年長司機推行「模擬駕駛測試」。文件所得的初步資料顯示，韓國警廳（KNPA）計劃在 2025 年起對65 歲及以上的年長司機實施「虛擬現實（V R）駕駛模擬測試」。屆時將為長者使用基於 VR的驅動程序，如白天和夜間的高速公路行駛，在不同情況下的意外事件等，以測試參與者。

至於澳洲新南威爾士及新加坡等地，有規定個別非商用或商用車種的年長司機進行「路面駕駛考試」，但內地、加拿大和英國則沒有。

澳洲新南威爾士及新加坡 要求年長司機評估路試

局方指參考其他司法管轄區的不同做法，及本地的路面交通情況和條件後，暫不建議規定年長司機進行「路面駕駛考試」。反之，局方正研究可否利用科技引入「模擬駕駛測試」，以測試本地年長司機在不同情況的駕駛及反應能力等。

局方續指，「模擬駕駛測試」相對路面駕駛考試更易於控制和標準化，亦可利用最新的技術，模擬各種指定的路面情況、周邊環境及駕駛條件，例如高速公路行駛和突發意外等情況，以測試年長司機在不同情況下的駕駛和反應能力。

模擬試研究結合創新科技和人工智能

而「模擬駕駛測試」技術需要深入研究和測試數據作分析，以釐定準則以確保相關評估的可靠性，以及所涉及的設備、費用、服務提供者等問題。局方將進一步研究利用結合創新科技和人工智能的「模擬駕駛測試」技術的可行性，以便將來應用於續領駕駛執照的評估。

年長的士及小巴司機交通意外比例自2013年起按年上升

討論文件中亦揭露65歲或以上司機交通意外的涉事統計，去年每1,000名司機中就有2.2名司機涉及交通意外，而商用車司機在1,000名司機中更有15.9名司機涉及交通意外。

涉及的士及小巴司機的交通意外中，65歲以上司機的比例均自2013年起按年上升，的士司機於2013年只佔8%，到去年已上升至27%，當中618人是65至69歲的的士司機、454人是70歲以上的的士司機。而小巴司機則由2013年的19%增至去年48%，65至69歲的的士司機及70歲以上的的士司機均有160人。