世衞倡應針對XBB變異株　衞生署稱港現有疫苗防重症死亡高度有效

世界衛生組織最新建議新冠疫苗新配方應針對包括XBB.1.5及XBB.1.16的抗體反應，不再針對新冠原始病毒株。香港衞生署衞生防護中心今晚（19日）表示，知悉世衞有關疫苗抗原組合最新公布，重申接種疫苗可有效減低一旦感染後的死亡和重症風險，強調香港現有的疫苗，包括復必泰和科興（克爾來福）疫苗，對預防新冠重症和死亡高度有效。



世界衛生組織（WHO）建議2023年的新冠疫苗加強劑，應只針對XBB變種病毒株。（資料圖片 / 夏家朗攝）

衞生防護中心指，就開發新疫苗最新建議，除建議使用XBB.1後代譜系單價疫苗可作為選項外，世衛表示應繼續使用現時獲批准使用的新冠疫苗，且認同並重申現時獲批准使用的新冠疫苗，包括基於原始病毒而製造的疫苗，即新冠原始病毒株疫苗，仍然可為預防重症和死亡提供重要保護，此為接種新冠疫苗的首要目的。

衞生防護中心發言人強調本港現有的疫苗，包括復必泰和科興疫苗對預防新冠重症和死亡高度有效，而衞生防護中心會繼續密切監察新冠病毒的變異情況及風險，重點保護高危群組，並留意世衞的最新評估。

籲未完成接種首三劑疫苗及高風險人士盡快接種加強劑

發言人又呼籲仍未完成接種首三劑疫苗的市民，以及未按專家建議接種加強劑的高風險人士，應盡快安排接種以保護自己及家人。高危群組應於接種上一劑疫苗或感染病毒病（以較後者為準）超過六個月後接種額外的加強劑。

除了接種疫苗，發言人再次呼籲出現病徵的人士，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩和盡早向醫生求診，以減低將病毒傳染給高危人士的風險，並要時刻注重個人、手部和環境衞生。