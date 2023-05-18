旅發局邀韓國《超人回來了》來港拍攝　「韓國廚神」白種元食點心

香港開關後積極吸引外國遊客來港。旅遊發展局最近邀請韓國人氣親子電視節目《超人回來了》來港拍攝，其中人氣家庭、韓國著名足球員朴柱昊帶同三名混血子女來港，接受各式有趣任務；在 YouTube平台有570萬名粉絲的「韓國廚神」白種元，也應邀來港試「港味」，到大帽山懷舊茶樓吃傳統點心，又品嚐秘製車仔麵和大排檔小炒，獲得廚神金口讚「嚐到了天堂的味道」。



局方表示，期望以最「入屋」的方式，向當地觀眾推介香港，同時令當地旅客更掌握香港最新旅遊體驗。



旅發局表示，今年初邀請韓國KBS熱門綜藝節目《超人回來了》來港拍攝，當中朴柱昊帶同三名年幼子女朴娜恩、朴建厚和朴振瑀來港，接受各式有趣任務，藉着拍攝將香港不同的親子體驗，生動地呈現予當地觀眾。朴柱昊與三名子女除到地道茶檔品嚐港式美食外，又到九龍公園觀鳥及跟詠春師傅學耍功夫。

三個小朋友在香港迪士尼樂園大玩變裝，以公主及超級英雄造型示人，朴柱昊更與女兒一同登上緊張機動遊樂設施。他們亦到中環海濱乘搭摩天輪，從高空俯瞰維港美景，大讚「香港夜景真的很美很棒」。

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有「韓國廚神」之稱的名廚及飲食節目主持人白種元，來港展開美食之旅。旅發局安排他在港部份行程，期間他拍片走訪多區的地道餐廳，包括大帽山懷舊茶樓的傳統點心、秘製車仔麵、傳統中式糖水及風味大排檔小炒等，局方指平均每集影片觀看次數逾百萬。

白種元在影片中忍不住大讚在港「嚐到了天堂的味道」，在介紹各式佳餚的同時，他亦把香港的風土文化完美地呈現給廣大觀眾。