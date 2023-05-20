有常額教師被威迫改作合約教師　不改合約無糧出　工會收50宗投訴

適齡人口下跌，今年有5間津貼小學因收生不足，新學年獲派0班小一。面對「殺校」壓力，有老師被迫改簽合約，或由常額轉為合約教席，薪酬待遇降級。教育工作人員總工會指，去年5月至今收到50宗有關教師合約的投訴，提醒教師轉職要提高警覺。



教育工作人員總工會指，去年5月至今收到50宗有關教師合約投訴。（工會提供）

校方要求改簽作合約教師 每月有薪病假減至2天

教育工作人員總工會指，合約教師問題存在多年，去年5月至今，有關教師合約的投訴共50宗，留意到常額教師被校方單方面要求改合約的情況增加。投訴個案A老師在記者會上以視像方式受訪，去年受聘為學校常額教師，惟今年初校方要求改簽為合約教師，公積金供款改為強積金計算，每月有薪病假只有2天。

校方還威迫A無教師身份，猶如「黑工」，若不改簽合約，不會發放薪金，更要求他改簽時填寫之前的簽約日期。工會認為，校方單方面更改條款不合理，A老師有權拒絕。另有個案的合約教師則被校方要求轉職教學助理，該教師感不公拒絕。

工會籲簽約前要「看清楚，想清楚」

工會指，合約須雙方同意才能修改， 五、六月是簽約高峰期，面對5月31日的簽約期，呼籲老師簽約前要「看清楚，想清楚」。工會又呼籲學校作為教育機構，應樹立良心僱主的榜樣，讓老師獲得合理的薪酬保障，雙方均須尊重合約精神，又促請教育局及勞工處正視上述問題。工會又擔心政府擴大「人才清單」，將教師納入名單之中，會擾亂教師人手市場。