8歲女童燙傷｜皮膚科醫生指二級燙傷或留疤　盡快求醫忌冰水降溫

將軍澳彩明商場大家樂分店發生女童被燙傷事件，皮膚科醫生陳厚毅表示，要界定燙傷（灼傷）是否嚴重主要看其燙傷的範圍及級數，如屬二級燙傷已有機會留疤痕。他提醒，如不幸燙傷，應立即用正常溫度開水為傷者沖洗降溫，約沖洗近20至30分鐘後再用毛巾及紙巾印乾水份，嚴重者，如是小孩或被溫度甚高的滾水燙傷應立即求醫。



陳厚毅表示，界定燙傷是否嚴重主要看其燙傷的範圍及級數，燙傷可分為四級，一級為皮膚表面受傷，發紅但沒有結泡；二級為傷及皮膚第二層，會起泡丶流膿水、發紅及劇痛；三級則已傷及皮膚最上面二層及底層部分組織，皮膚可能發白或焦黑；而第四級則已傷及骨骼及肌肉。他續指，如屬二級或以上燙傷都已有機會留疤痕。

至於燙傷範圍方面，他表示則是採用九分法來判斷，即將全身體分為9區，各區面積佔不同比例，如頭及頸部為 9%、每一上肢為9%及背及腰部為18%等。

皮膚科醫生陳厚毅。（資料圖片）

如不幸被燙傷，陳厚毅指，應立即用正常溫度開水沖洗以降溫，約沖洗近20至30分鐘。他補充，千萬不要用冰水降溫，因如溫度相差太大，反有可能令傷勢加重。他續指，隨後再用毛巾及紙巾印乾水份以作清毒，而嚴重者，如被淥傷的為小孩或被溫度甚高的滾水剝傷，則應立即求醫。他又提醒，如燙傷位置起泡，切勿刺穿以免細菌感染。

他表示，要防止燙傷應先從預防方面著手，如在外用膳，可安排小朋友坐於較入位置，而非走廊位以防意外發生，「人多撞嚟撞去好容易發生意外。」他亦指，可以將食物放在離小朋友較遠位置，以免其郁動時有意外發生。