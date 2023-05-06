將軍澳現神秘「空營陣」　外傭霸位聚會被誤當內地客「紮營」露宿

將軍澳出現神秘「空營陣」？有居民早前在唐明街公園外，連續多日發現行人路上設置了多個帳篷，但全部帳篷都無人在內，於是在社交平台出帖文，惹來熱議。有人起初懷疑是演唱會門票的「排隊黨」，有人猜測是內地客來「紮營」露宿，也有人投訴該段路面被長期霸佔，又遭人用釘固定帳篷，以致破壞路面。不過，《香港01》先後兩度視察，發現只是有外傭趁假期設帳篷霸位聚會，亦無破壞公物，純屬誤會。



「露營黨」現場位於唐明街公園外、近唐德街一間中學對開，有居民透露，自4月上旬起，經常見到該處行人路設置了十多個帳篷，走近查看發現全部帳篷內都沒有人，而且連續多日都沒有把帳篷拆走，一直霸佔路面。該居民稱，雖然以往假日，常有外傭「姐姐」在附近「紮營」聚會，但由於當日並非假期，加上外傭每次聚會後，都會帶走帳篷和所有垃圾，所以感到奇怪，拍下照片，並上傳至Facebook群組發帖文查問，結果引來熱議。

有將軍澳居民早前在唐明街公園外，連續多日發現行人路上有十多個帳篷，但全部帳篷內都無人在內，於是在社交平台引發「空營陣」熱議。（將軍澳主場Facebook圖片）

非假期連日設「空營陣」 網民：「排隊黨」定內地客攻陷？

有人估計是通宵輪候買演唱會門票的「排隊黨」，也有人指香港恢復全面通關，猜測是否有內地旅客攻陷將軍澳在鬧市露營。另有人投訴該些帳篷內放有食物，吸引鼠輩橫行來覓食，甚至聲稱曾目擊有人用釘固定帳篷，導致路面被破壞。

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記者兩度視察揭外傭霸位聚會

《香港01》記者早前於平日到現場視察，發現只剩餘三、四個帳篷在行人路，其中一帳篷內有兩名外傭在聊天，她們向記者證實該些帳篷都是屬於區內外傭，並非其他旅客或「排隊黨」。她們稱因為只有一天假期在平日放假，所以相約在區內「紮營」，自製免費空間促膝聊天，記者見她們離開時，都自律地帶走所有個人物品和垃圾，而另外兩帳篷則無人在內，但都不見有用釘固定，全部可移動，而且察看過路面沒有被破壞痕迹。

至今日（6日）下午，記者再到現場，發現行人路有十多個帳篷排列整齊，旁邊亦預留足夠空間讓行人通過，沒有垃圾遺留在地面。帳篷內擠滿大批外傭，趁假期一起出來聚會。

外傭搭帳篷度假 ：我哋冇得揀

其中與好友「露營」的菲傭Nurlaila（化名）向記者表示，每星期都會與友人來放假，因天氣日漸炎熱，而她「唔夠錢去其他地方」，只能與友人一同在區內搭帳篷聊天、野餐，至晚上才返僱主家。

Nurlaila說，如果可以的話，其實更希望放假時，能到較為僻靜的地方，嘆道：「如果我哋有多幾日假，我會去遠啲嘅地方，但只係得一日假期，所以我哋冇得揀，只能夠喺度。如果唔出嚟就要留喺僱主屋企。」

街坊趙小姐表示，她每星期放狗均會路經這裡，留意到每逢星期五該處便會布滿10多個帳篷「放假前佢哋要霸定位」，她認為外傭搭帳幕休息的做法「無傷大雅」：「同我哋會行商場，會去餐廳食飯一樣，佢哋都想搵個地方坐下啫。」（鄧康翹攝）

居民趙小姐：做法無傷大雅

將軍澳居民趙小姐表示，她每星期放狗均會路經該處，並留意到每逢星期五便會有10多個帳篷，「放假前佢哋要霸定位」，她認為外傭搭帳幕休息的做法無傷大雅，說：「同我哋會行商場，會去餐廳食飯一樣，佢哋都想搵個地方坐下啫。」

趙小姐又指，紥營位置並不近住宅，對面是一家酒店，隔壁則是一所學校，稱：「佢地都好靜好檢點，唔會嘈到人嘅，唔好咁mean啦，咩都要投訴一餐！」她續指，外傭離開時會自行把帳篷帶走，對行人不會造成影響。

吳先生表示，每逢假日都會在見到有外傭在區內「露營」，他認為外傭在假日需要找地方消遣，搭建帳篷休息實屬無可厚非：「佢哋日日都要打工，難得喺假期出嚟同啲鄉親聚會，如果呢到又唔準佢去，嗰到又唔準佢去，變咗佢哋假期都唔知去邊到。」（林靄怡攝）

街坊諒解：香港缺乏公共空間

將軍澳居民吳先生表示，每逢假日都會在見到有外傭在區內「露營」，他認為外傭在假日需要找地方消遣，搭建帳篷休息屬無可厚非，他說：「佢哋日日都要打工，難得喺假期出嚟同啲鄉親聚會，如果呢到又唔準佢去，嗰到又唔準佢去，變咗佢哋假期都唔知去邊。」

他又指，外傭在街上紥營的做法在假日能分散當區人流，稱：「佢咁分散出嚟其實有好處，假期商場已經好多人，如果佢哋都去埋商場其實只會更加迫。」

另一街坊周先生則表示，假日在中環常見外傭在戶外搭帳篷，他認為香港缺乏公共空間令她們在迫於無奈的情況下，要在街道上：「佢哋都冇話嘈住人，都係自己玩一日開心下啫。」

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