運輸署擬開辦將軍澳至西灣河街渡　冀第二季營運　船公司批：蝕硬

近年社會上不時有訴求希望，可以增加海上交通服務。運輸署近日就「將軍澳（南）—西灣河」及「西貢—糧船灣—滘西村」的街渡渡輪服務招標，希望今年第二季開辦航線。根據招標文件，前者至少45分鐘一班，航程不超過30分鐘。

西貢區議員方國珊大約三年前曾邀約街渡實測該航線，她相信將軍澳居民對來往西河灣的航線有一定需求，而且在將軍澳跨灣大橋啟用後，該區已加添旅遊元素，相信有一定客流，尤其航線會駛經大橋之底。

不過亦有渡輪公司稱，該線難以經營，船務成本本身高昂，又難以聘請船長，而且客量相信甚少，形容「蝕硬」。若單從客運業務角度，相信不會有公司投標；但可能有公司出於其他考慮而承辦。



運輸署的招標文件顯示，擬開辦的「將軍澳（南）—西灣河」街渡，將每日營運，由將軍澳往西灣河每日上午7時至晚上9時提供服務；西灣河往將軍澳的服務則每早7時30分至晚上9時30分。兩者同樣至少每45分鐘一班船，航程距離約5.3公里，需時不超過30分鐘。

上落船地點方面，將軍澳南位於將軍澳海濱公園的將軍澳南梯台；西灣河筲箕灣避風塘第2號登岸梯階。招標文件又提到，船隻須提供不少於40人的載客量，並須設有八達通收費裝置。

「將軍澳（南）—西灣河」航線的擬訂服務水平（運輸署招標文件）

方國珊於2020年曾邀約渡輪公司試行走相近航線，不過途中經過康城一帶。她表示，當時大約需時35分鐘，相信擬辦的新線確可於30分鐘內到達目的達。她又指，有不少將軍澳居民於港島東上班、上課，相信有一定需求；而且現時將軍澳跨大橋又已啟用，加添區內旅遊元素，再加上航線會穿過跨灣大橋底，相信有一定吸引力。

渡輪公司：業界無意承辦

不過，珊瑚海船務負責人鄭靜華則並不樂觀。珊瑚海本身亦有於西灣河提供船務，她認為航線毫不吸引，昨日招標文件公布時，與業界11間公司商談，全部無意承辦，形容航線「蝕硬」。她續指，在招標之前，運輸署從未諮詢業界，不理解為何開辦該航線，「覺得得啖笑」。她又稱，船務成本高昂，難以聘請船長，單從客運業務角度，不會有公司投標；但可能有其他公司，出於不同考慮最終願意承辦。

方國珊表示，據其了解有營運商有意入標，並指當初構思該航線時，正正是西灣河有合適的碼頭可上落。她又指，之前港鐵故障後，令將軍澳區交通癱瘓，有需要考慮水路發展，相信該航線始終有一定需要，即使初時有虧損，但經過宣傳及經營一段時間後，或會有盈利。

除了「將軍澳（南）—西灣河」街渡，運輸署亦就「西貢—糧船灣—滘西村」航線招標，同樣預料今年第二季開辦。文件顯示，該線只於周六、日及公眾假期營運，西貢出發班次至少為每日三班，最早為早上9時。船程距離為26.8公里，需時125分鐘，擬使用的船隻須提供不少於40人的載客量。