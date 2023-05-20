《飛躍人》快閃西九　世界紀錄保持者首來港赤腳踩鋼線　動魄驚心

今年是法國五月藝術節30周年，亦是疫情後首次有逾百位法國藝術家來港參與活動，包括邀請了法國編舞家Rachid Ouramdane，編排大型戶外表演《飛躍人》。今日（20日）在西九文化區，健力士走鋼索距離最長世界紀錄保持者、雜技人Nathan Paulin聯同9位空中藝術家和極限運動員，走上懸掛在半空中的鋼線表演40分鐘，期間上演多次高難度動作，過程驚心動魄。表演在下午烈日當空期間進行，仍吸引大批市民圍觀，不少人更舉起手機「打卡」。



Nathan Paulin下午在西九文化區的自由空間和藝術公園大草坪，與9位空中藝術家和極限運動員，赤腳走上架在半空的鋼線上，在Jean-Baptiste Julien創作的音樂配合下，上演歷時約40分鐘的高難度表演。表演者期間曾單手吊繩索，亦曾坐在繩索上，過程驚險萬分。

今次表演名為《飛躍人LES TRACEURS》，由法國編舞家Rachid Ouramdane編排，表演簡介指，Nathan Paulin與另外9名表演者的演出充滿張力，「分秒適應瞬息萬變的戶外環境，並與摩天大廈環抱的藝術公園景觀融為一體， 配上Jean-Baptiste Julien創作的音樂 ，築成一道可一不可再的城市風景。」

《飛躍人》被譽為「壯舉」，內容是反思人類與生活環境相處的態度，重新詮釋室外景觀涵義，被形容是「藝高人膽大的表演藝術家大放異彩，更教人敬畏生命與自然」，打破了大眾對舞蹈的想像。該作品曾在法國、意大利、巴西上演，今次是首度來港表演，只演今日一場。

Nathan Paulin是知界知名的踩鋼線雜技人，他2015年於法國南部Cévennes National Park的峽谷，走畢長達403米長的鋼線，成為世界紀錄保持者。前年9月，他亦在巴黎地標艾菲爾鐵塔橫空跨越高70米、長達600米的鋼索，走到塞納河對岸，吸引大批觀眾拍案叫絕。