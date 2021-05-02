法國五月選址中環街市　法領事：文化遺產重要知過去才能前行

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-05-02 18:28

今年由法國領事館主辦的「法國五月」活動與華懋集團合作，分別在中環街市、如心廣場舉辦免費的藝術表演。法國駐香港及澳門總領事館總領事官明遠（Alexandre Giorgini）今日（2日）致辭時表示，選址中環街市是認為文化遺產對一個城市很重要，因為要向前必須要先了解過去。今次活動也是中環街市正式開放前，首次公開給市民入內。

法國駐香港及澳門總領事館總領事官明遠，與華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興。（麥凱茵攝）

官明遠認為，未來發展時，必需先了解歷史，文化遺產是城市發展的重要元素，更可吸引外地旅客及專才，推動經濟增長。

負責管理中環街市的華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興則表示，今次合作展現與市建局銳意打造的 「Playground for all」的意念，盼可推廣藝術和文化，又能提供一個讓大眾社交互動及連繫的地方。

今次獲邀的旅居香港法國街頭藝術家Elsa Jean de Dieu，利用中環街市現場創作四幅以「至城以心 心之所在 (Places with Heart)」、「人、繁榮、環境」、「Playground for all」及「親、動、融」的大型壁畫則希望，大家可以透過不同的壁畫感受到笑容的力量。

由即日起至月底，市民可到中環街市免費參觀法國街頭壁畫藝術，另每個星期日更現場表演，包括無伴奏合唱、踢躂舞等。