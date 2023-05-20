8歲女童大家樂與女客碰撞遭熱咖啡燙傷　父網上尋「人」冀討公道

將軍澳彩明商場大家樂分店發生燙傷女童事件，一名8歲女童周五晚（19日）與祖母買外賣等候取餐期間，疑與一名女食客碰撞，導致女食客捧着餐盆上一杯熱咖啡打翻，並向女童照頭淋，女童大片前額、面及手臂被二級燙傷，目前留醫兒童醫院。



女童的父親事後在社交平台廣發帖文尋找目擊者，同時希望能找到涉事女食客為女兒追討公道，他向《香港01》表示：「咁樣淥傷人，冇理由就咁走咗去，一定要負返責任！」



8歲女童意外遭滾水照頭淋，大片前額及手臂被二級燙傷留醫，其父親不忿涉事女食客在事發後「不顧而去」，在Facebook群組發帖文尋找目擊者及追查女食客下落，盼為女兒討公道。(畫面截自Facebook群組「將軍澳主場」)

受傷女童的父親林先生向《香港01》表示，事發於昨晚約6時半，其八歲女兒由祖母陪同到彩明商場大家樂分店買外賣。據了解，當時兩嫲孫在排隊等候取餐時，女童疑與一名女食客發生碰撞，而該名女食客正捧着餐盆，導致餐盆上一杯熱咖啡打翻，女童走避不及慘遭照頭淋，當場被燙傷，由祖母報警將女童送往將軍澳醫院救治。警方將案件列作有人意外受傷處理。

買外賣意外遭滾水兜頭淋 二級燙傷恐毀容

林先生稱，女兒經初步治理後，再被安排轉院至香港兒童醫院留醫，她的面頰、整片前額及手臂二級燙傷，要穿着保護袍，但他暫時未能向主診醫生確定女兒有否被深層燙傷，擔心有毀容之虞。而女兒當晚受驚過度，難以入睡。從林先生在網上發布的圖片可見，女童的多個傷處的皮膚呈粉紅色，似是傷及真皮層，需要包上保鮮紙，以免受細菌感染。

受傷女童前額大片傷處呈粉紅色，恐傷及真皮層，目前留醫兒童醫院。(Facebook群組「將軍澳主場」圖片)

林先生續指，事發前女兒與該名女食客無任何爭拗，故相信對方並非有目的引發事件。不過，警察及救護員到場時，涉事女食客原來早已不在現場，令他氣憤，他埋怨道：「咁樣淥傷倒人，真係冇理由就咁走咗去，點都要負返應有的責任！」

網上發文尋「人」 傷者父：冇理由咁，點都要負責任！

因此，他即晚在Facebook群組「將軍澳主場」發出帖文講述事件，盼能找到在場目擊者協助釐清當時情形，以及追查該名女食客的下落，獲多名網民留言支持，惟目前未有新線索。

林先生今日（20日）與家人曾到事發大家樂分店了解，有人聲稱目擊該名女食客年約40餘歲，其他則不清楚。他又引述警方指店內的閉路電視攝錄系統未有錄到案發情形，於是自行向店員查證，要求翻看事發片段。他覆述店方指「部錄影機壞咗，啲影片只錄到今年3月底，今年4月至5月嘅錄影片段都冇，所以冇錄到事發情形。」

林先生坦言，希望循法律途徑向該名女食客民事索償，為女兒討回公道，稍後將事件交由律師處理。

《香港01》記者今日傍晚亦到事發大家樂分店了解，發現餐廳門口和取餐區域的確有安裝閉路電視攝錄鏡頭，分店經理稱對昨晚發生的事不知情，沒有職員目擊經過，故不會回應有關事件。現場所見，店內晚餐時段人流絡繹不絕，取餐區亦有人龍輪候，並有4名職員協助食客取餐，取餐過程流暢且有秩序，未見混亂場面。《香港01》正就事件向大家樂集團查詢。

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