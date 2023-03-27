BB玩餐枱轉盤！雞湯兜頭淋燙傷　家長1理由責怪店家　公審反捱轟

當孩子做出錯誤、危險的行為，家長有責任即時制止和教育。台灣有家長帶同年幼兒子去餐廳用膳，兒子貪玩轉餐桌上的轉盤，結果放在手提卡式石油氣爐的雞湯倒翻，導致其兒子額頭嚴重燙傷。家長於fb向店家問責，要求負責任，店家指是家長縱容沒制止，才導致兒子受傷。家長怒斥，「如果你有把雞湯直接固定好，我兒子在怎麼轉也不會掉不是嗎？」。

家長將與餐廳對話截圖放上網公審，結果反惹狠批，網民指斥「自己沒有管好，責任全推給店家，你覺得風向會在你這邊？」、「你把你兒子固定好，雞湯會掉下來？好意思上來討拍？要不要臉？」。



家長事後於fb向店家問責，要求負責任。（fb群組「匿名公社」圖片）

該家長於fb群組「匿名公社」發文表示，當天一家人開開心心去吃飯，結果卻遇到「垃圾店家」，不滿地指「因為店家的疏失導致我兒子嚴重燒燙傷」，咒罵道「這種店家最好快點倒閉」。

家長貼出向店家問責的部份fb對話截圖，家長質問「我不管你們怎樣，我兒子在你們店裏受傷，難道你們不想負責任？」，店家反斥「你兒子怎麼受傷的，您不清楚嗎？監視器都有錄下您兒子玩餐桌上的轉盤，您兒子不這樣，雞湯會掉下來嗎？身為家長的您也不制止小孩的行為，反而還縱容他，害小孩受傷的難得（道）不是你嗎？」。

家長不滿店家拒絕負責任，怒斥「所以現在是把責任推到我們受害者這邊嗎？你邏輯清不清楚啊，你的雞湯就這樣放在卡式瓦斯爐，當然很容易掉啊，轉盤不轉我們是要吃什麼飯？如果你有把雞湯直接固定好，我兒子在怎麼轉也不會掉不是嗎？」。

樓主兒子額頭被大面積燙傷。（fb群組「匿名公社」圖片）

網民一面倒批評家長未有管教好兒子，制止兒子玩轉盤，反倒責怪店家，「誰會讓小孩玩轉盤？別說有卡式爐還有雞湯！不教不制止的人比較有問題」、「小孩最衰，居然有這種家長」、「恐龍家長養出怪獸兒子，店家好可憐」、「連餐桌禮儀都不懂，父母很有事！」。

有網民嘲諷道，「奇文共賞（他只是個孩子）」、「下次連雞湯一起提告，為什麼是熱的」、「都是轉盤的錯，請告轉盤」，甚至有人提議「看來你們適合吃涼麵就好」、「拜託你在家吃飯就好，不然哪個店家誰遇到誰倒霉」、「這位家長，建議你以後不要外出用餐。外面餐廳處處都是危機，如要用餐，建議您先固定好您的孩童」。

樓主其後貼出兒子額頭被大面積燙傷的照片反駁網民，指出「我小孩才幾歲能懂什麼，年紀這麼小被燙傷成這樣你們都不會捨不得嗎？酸言酸語夠了沒？我真的覺得你們很沒有同理心」，其不知錯的態度引來網民繼續批評。