浸大前學生會月底出席上訴聆訊　幹事成員：流出錄音說話帶警告性

上月初上任的香港浸會大學學生會幹事會內閣「滄溟」，被校方指政綱「不符合社會的標準和價值觀」，部份成員需接受紀律處分，幹事會自動解散，及後有雙方錄音流出，有浸大高層明言「你打我一拳，我一定踢返你一腳」。由前學生會幹事成員組成的「聯合上訴平台」成員、「滄溟」原任外務副幹事長戴嘉平今日（22日）指出，說話者態度強硬，言語帶「警告性」。這番說話錄音公開之後，校方並無再與前學生會幹事成員接觸。



一眾成員下周一（29日）出席上訴聆訊，但坦言校方不願公開調查報告，令上訴出現困難，推翻早前決定機會不大。



由前學生會成員組成的「聯合上訴平台」，昨日在社交平台發布一段與浸大高層會面的錄音。（資料圖片）

戴嘉平接受商業電台節目《在晴朗的一天出發》訪問表示，內閣於3月初已向校方提交表格參選，亦曾帶同政綱草稿與校方高層會面，當選之前，校方一直與內閣商討，調整政綱部份字眼，內閣亦願意跟隨校方修改，「已經擺咗一個比以往更加願意合作嘅態度出嚟」。

質疑校方決定哪一位幹事需要紀錄處分沒有標準

對於校方指經過「詳細了解」後決定投訴成立，戴嘉平指，事實是校方於4月4日接獲與政綱相關的投訴，兩天後則通知學生會，有成員可能需要離開才可貢獻學生會，令人質疑校方所指的「詳細了解」究竟做了甚麼工作。他又指，校方從未公開投訴信，令人未知政綱何處出現問題，僅指政綱令人感覺有政治立場，而校方所指不符「社會標準」是甚麼、由誰介定、如何違反，都沒有解釋，令學生會感無辜。對於校方決定哪一位學生會幹事成員需要接受紀錄處分，他又認為沒有一個統一標準。

他透露，「滄溟」政綱之中曾提及「各大學生會正面對前所未有的難關，例如被暫停收會費、收回會址等，港大甚至有評議會代表因為通過感激梁健輝（七一刺警案自殺身亡的疑兇）議案而被《港區國安法》檢控」，校方曾質疑為何要提及港大事件，內閣亦有向校方解釋。

浸大指，若有任何人士對大學職員的操守有疑問，可循校方的機制提出投訴，校方會按程序處理。（資料圖片）

錄音公開後校方無再接觸前學生會幹事

戴嘉平說，流出錄音的會面時間只有約半小時，校方共派出兩名高層出席，形容二人態度「冇乜諗住聽我哋講嘢」，原本目的只是通知他們需接受紀律處分，並講解懲罰詳情，及後其中一名高層分享個人感受，與會學生會幹事成員對於這番說話感意外，認為說話者態度強硬，言語帶「警告性」，意指「如果你之後打我一拳，我一定踢返你一腳。」高層指「咁樣搞法學生會會好慘」，與會學生會代表隨即回應指「我哋而家都好慘」。錄音公開之後，校方並無再與前學生會幹事成員接觸。

他又指，校方並無明言禁止會面期間錄音，亦無要求簽署任何保密協議，「基於呢個唔信任嘅情況之下，調返轉頭，佢哋錄我哋音都覺得正常」。

一眾前學生會幹事成員已排期於本月29日出席上訴聆訊，戴嘉平坦言高層說話「過份」，相信事件不只是影響浸大。他又指，校方不願公開調查報告，令上訴很困難，認為推翻早前決定機會不大。

已收1900個聯署簽名

目前「聯合上訴平台」正收集聯署，網上至今已收集700個，實體聯署已收集1,200個，18區之中已有10區、超過50間鋪頭協助收集聯署，學生會目標最終可收集1萬個聯署。平台亦會進行「一人一信」行動：「佢既然話成個紀律處分都係基於一封投訴信開始，既然係咁有人寫一封信叫佢哋唔好懲罰學生，咁佢哋又會唔會考慮呢？」