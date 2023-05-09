浸大學生會幹事會全體請辭　稱校方無理懲處礙運作

撰文：蕭通
出版：更新：

浸會大學學生會幹事會內閣「滄溟」上月初被指政綱「不符社會標準」，遭到校方處分。「滄溟」周一（5月8日）深夜在facebook發聲明宣布，幹事會全體成員請辭。聲明指出，幹事會全體成員遭到校方的紀律處分後，已失去參與校內事務之權利，活動籌備工作滯後，難以維持日常運作。為早日產生新一屆臨行委以維持學生會日常事務，幹事會內閣全體成員決定請辭。

浸大學生會第56屆幹事會內閣「滄溟」的聲明指出，自上月收到校方的紀律處分以來，幹事會全體成員均被懲處，當中有4位成員更被即時剝奪參與校政權利至來年8月31日。至今逾3星期，該會多次向校方索取事件調查報告，惟學生事務處仍然拒絕披露。聲明指此舉有礙該會了解是次紀律程序，亦對作為上訴方之該會成員造成不公，而上訴聆訊則排期至本月29日進行。

聲明指出，在校方粗暴無理之懲處下，該會無法參與校務會議、預約學校場地等，失去參與校內事務之權利，活動籌備工作滯後，實在難以維持日常運作。自參選以來，該會一直以服務同學，為會員謀求最大福利為己任，初心不變。沉思良久，為早日產生新一屆臨行委以維持學生會日常事務，學生會幹事會內閣「滄溟」全體成員決定請辭，辭職獲評議會通過後幹事會將隨即解散。

浸大學生會幹事會內閣「滄溟」於4月初上任。校方4月17日發聲明指，4月初接獲有關幹事會政綱、年度計劃書及財政預算案的投訴，經了解後，認為學生會網上平台發布的資料，「部份對過去事件的描述，出現誇大、缺乏事實根據及偏頗的情況，並不符合社會的標準和價值觀。」校方認為，上述投訴成立，並會對相關學生進行紀律處分。

「滄溟」則重申，幹事會的競選政綱中所引用的相關資料，均是可從網上報道找到的客觀事實，絕非誇大或缺乏事實根據，因此幹事會成員將會根據校方紀律懲處程序上訴到底。

浸大指學生會政綱「不符社會標準」將作處分　幹事會：上訴到底浸大傳理學會因理大圍城帖文遭停運　衞炳江：言論自由非絕對自由浸大傳理學會理大圍城貼文被指不當校方勒令停運　浸大：極度遺憾港大專生悼烏魯木齊大火　中大默站聲援　浸大屏蔽民主牆部份標語
浸會大學