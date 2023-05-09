浸大學生會幹事會全體請辭　稱校方無理懲處礙運作

浸會大學學生會幹事會內閣「滄溟」上月初被指政綱「不符社會標準」，遭到校方處分。「滄溟」周一（5月8日）深夜在facebook發聲明宣布，幹事會全體成員請辭。聲明指出，幹事會全體成員遭到校方的紀律處分後，已失去參與校內事務之權利，活動籌備工作滯後，難以維持日常運作。為早日產生新一屆臨行委以維持學生會日常事務，幹事會內閣全體成員決定請辭。



浸大學生會第56屆幹事會內閣「滄溟」的聲明指出，自上月收到校方的紀律處分以來，幹事會全體成員均被懲處，當中有4位成員更被即時剝奪參與校政權利至來年8月31日。至今逾3星期，該會多次向校方索取事件調查報告，惟學生事務處仍然拒絕披露。聲明指此舉有礙該會了解是次紀律程序，亦對作為上訴方之該會成員造成不公，而上訴聆訊則排期至本月29日進行。

聲明指出，在校方粗暴無理之懲處下，該會無法參與校務會議、預約學校場地等，失去參與校內事務之權利，活動籌備工作滯後，實在難以維持日常運作。自參選以來，該會一直以服務同學，為會員謀求最大福利為己任，初心不變。沉思良久，為早日產生新一屆臨行委以維持學生會日常事務，學生會幹事會內閣「滄溟」全體成員決定請辭，辭職獲評議會通過後幹事會將隨即解散。

浸大學生會幹事會內閣「滄溟」於4月初上任。校方4月17日發聲明指，4月初接獲有關幹事會政綱、年度計劃書及財政預算案的投訴，經了解後，認為學生會網上平台發布的資料，「部份對過去事件的描述，出現誇大、缺乏事實根據及偏頗的情況，並不符合社會的標準和價值觀。」校方認為，上述投訴成立，並會對相關學生進行紀律處分。

「滄溟」則重申，幹事會的競選政綱中所引用的相關資料，均是可從網上報道找到的客觀事實，絕非誇大或缺乏事實根據，因此幹事會成員將會根據校方紀律懲處程序上訴到底。