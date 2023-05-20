浸大生發布校方「高層」錄音：打我一拳必踢返你一腳　校方着投訴

浸大學生會幹事會內閣「滄溟」上任後，校方指其政綱「不符社會標準」，對全體員作出紀律處分，變相令學生會難以運作，觸發集體請辭。由部份前學生會成員組成的聯合上訴平台，在社交平台流出與校方會面的節錄錄音，指有一位「浸大高層」向在座同學提及個人對抗爭的感受，「但你記住一樣嘢，你打我一拳，我一定踢返你一腳」，「咁搞落去學生會就好慘，當然我都好慘。」



浸大回覆查詢表示，知悉網上流傳一段聲稱屬於「大學職員」講話的錄音，若有任何人士對大學職員的操守有疑問，可循校方的機制提出投訴，校方會按程序處理。



由前學生會成員組成的「聯合上訴平台」，昨日在社交平台發布一段與浸大高層會面的錄音。（資料圖片）

由前學生會成員組成的「聯合上訴平台」，昨日（19日）在社交平台發布一段錄音，稱在4月17日幹事會成員與校方會面中，一位「浸大高層」對學生的發言。該段錄音未有上文下理，僅為節錄內容，也沒有公開是哪一位。

你哋可以有好多抗爭，但你記住一樣嘢，你做乜都好，你打我一拳，我一定踢返你一腳。咁搞落去學生會就好慘，當然我都好慘。 「浸大高層」錄音

前學生會成員形容「對學生作出言語恐嚇」

前學生會成員質疑，該浸大高層身為教職員，竟對學生作出言語恐嚇，言行並不符合社會的標準和價值觀，有違文明社會的基本觀念，亦違背大學辦學宗旨，對於該高層言論感到痛心和遺憾，冀外界分清誰是真正違反「社會標準」的言論。

平台續指，學生會的宗旨從來不與校方對抗或「打學校高層一拳」，幹事會成員在請辭前，一直盡忠職守，亦努力與校方保持合作關係。

浸大指對「大學職員」操守有疑問可提出投訴

對於涉事「浸大高層」有否違反教職員操守，浸大回覆稱，知悉網上流傳一段聲稱屬於「大學職員」講話的錄音，若有任何人士對「大學職員」的操守有疑問，可循校方的機制提出投訴，校方會按程序處理。

浸大指，若有任何人士對大學職員的操守有疑問，可循校方的機制提出投訴，校方會按程序處理。（資料圖片）

校方禁學生會四幹事參與學生組織 逼使成員集體請辭

浸大學生會幹事會內閣「滄溟」上月初上任後，校方發聲明指，接獲有關幹事會競選政綱等資料投訴，經檢視後認為「不符合社會的標準和價值觀」，對全體學生會成員作紀律處分，當中更禁止幹事長等4名成員參與校政及學生組織，為期16個月。由於懲處有礙幹事會運作，全體成員終集體請辭。幹事會批評校方處理手法不公，未曾參與紀律聆訊過程，多次向校方索取調查報告不果，已向校方上訴，又發起聯署及一人一信行動，促請校方撤回決定。