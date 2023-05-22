騙徒呃信用卡資料在外國消費　銀行要苦主填數　求助金管局始撤銷

不少市民會使用Apple Pay及Google Pay等信用卡非觸式交易功能，近年就有騙徒就利用高仿假冒網站欺騙信用卡持有人，輸人一次性密碼進行授權，以盜用信用卡。



有使用花旗銀行信用卡的市民表示，曾在偽冒本地電訊商積分網站的網頁中，輸入信用卡資料，其後信用卡被人在澳洲盜用，即使申請立即停用信用卡，亦要經過繁複手續，過程中信用卡更繼續被騙徒使用，最後涉款逾3萬港元，惟銀行指涉及到非觸式交易，事主亦有將動態密碼發出，故責任在事主，並要求邀交共3萬多元的欠款，最後向金局管求助下，銀行才表示該筆欠款不用償還。



根據金管局提供的最新數據，單是本年首季便收到229宗有關信用卡未經授權交易的投訴，是去年全年總共為391宗的6成。而手提電話非觸式交易，例如apple pay 和 google pay，並不受《銀行營運守則》規管，亦不屬金管局儲值支付工具發牌制度的監管範圍，銀行可引述信用卡國際組纖的交易爭議機制，指「末經授權」不能成為手提電話非觸式交易爭議的上訴原因，要求受害人承擔全部損失。

李先生表示，在今年1月尾時收到訊息，指信用卡在澳洲使用澳元的交易紀錄，他立即打到發卡銀行花旗銀行查詢及停用信用卡，最後用了超過50分鐘才成功停用信用卡，其間信用卡亦不停有交易紀錄，最後在當日共有6單交易紀錄，金額逾2萬港元。

其後李先生再查閱信用卡的交易紀錄，發現早於1月18日再有3單交易紀錄，涉及1,000多澳元，而當時是沒有收到任何訊息。李先生指如當時收到不尋常交易的訊息，便可立即作出反應，不會有之後再被人盜用多2萬元。他推測信用卡資料外洩的原因，可能是之前誤入有關偽冒「The Club」的釣魚網站，將信用卡資料外洩給騙徒。

李先生續指，在停用信用卡時，職員指會調查事件，他亦收集不同證據，包括出入境紀錄證明他未有離開香港及前往澳洲，惟其後收到花旗銀行的回覆，指因涉及到「手機非觸式交易」，而李先生有將動態密碼發出，所以不能調查，並要求李先生邀交共3萬多元的欠款，李先生分別報警及向議員求助都無果，最後向金管局求助，銀行才向李先生指該筆欠款不用償還。

李先生認為，銀行經常指不同措施可保障市民財產安全，但只是將責任全數推卸在市民身上，出現意外時市民卻受不到保障，受到保障的只有銀行。

劉小姐的情況亦相近，用樣是使用花旗銀行的信用卡，於1月初時損失10,199港元，她表示已立即打到客服查詢，客服指建議停用信用卡，並會就事件作出調查，劉小姐再於數日後收到銀行的英文信件，由於劉小姐英文不好，再打到客服查詢，客服指因事件是「非觸式交易」，無權調查，即使後來報警及到消委會投訴亦無果，更收到銀行的信件，指再不繳付欠款會找收數公司追討，劉小姐無奈下只好繳費。事件最後亦是透過金管局處理，銀行最後通知指因應個案特會別處理，已繳付的費用亦會退還。

立法會議員鄧家彪建議將手提電話非觸式交易工具納入監管範圍，並設立交易爭議處理機制，同時持卡人可自行決定是否每宗交易，均需接收提示短訊，另規定所有發卡銀行在其 APP 内設立「一鍵CUT卡」功能，即使出現騙案亦可立即處理，銀行亦應妥善履行責任針對境外未經受權交易向所在地警方報警。他又認為可参考内地的「國家反詐中心 APP」，採取更為主動反詐措施。