五旬婦認劏貓食　以為檢已死貓便不違法　官斥文明社會不容判緩刑

五旬婦人被發現在白田邨大廈走廊，手持利器及染血的貓屍徘徊，警員接報到場後，在其單位內發現貓屍並拘捕婦人。婦人今（23日）在西九龍法院承認一項「屠宰狗隻或貓隻作食物」罪，辯方求情指，被告單位內發現的貓屍，是意外被車撞死的，被告在內地農村出身，以為食用已死去的貓在港不受規管，才會檢貓屍回家食用。裁判官對其說法有保留，並強調食用貓隻在香港的文明社會並不容許，考慮到本案屬單一事件，只涉及一隻貓，不牽涉多人犯事及虐待等，判被告入獄4星期，但准緩刑2年。



女被告張蘭嬌，59歲，報稱無業。被控於2023年3月1日，在深水埗白田邨健田邨，屠宰一隻貓隻以用作食物。

▼被告張蘭嬌被捕的情形▼

單位內膠桶浸著一具貓屍

案情指，當日有人報案指見一名女子在白田邨一單位內，拿著一具貓屍及一把刀。警方其後進入單位，在廁所發現一個膠桶用水浸著一條貓屍，另有刀刃放在貓的頭部附近。當時貓的身體已僵硬，口角有血。

該貓懷有4胎兒死因不明

愛護動物協會督察到場檢查貓屍，未發現有貓的身體有遭受殘酷對待的跡象，屍體送往驗屍後未能找出死因。漁農處其後再進行檢查，發現貓隻右側腹部有1x3毫米的擦傷，死亡時懷孕有4個胎兒，此外沒有其他特別情況，未能斷定其死因。

認拿貓屍回家準備食

被告被捕後在錄影會面透露，她案發時聽說有一隻貓在北河街街市附近被車撞死，便到場將貓屍檢走，然後上班。她回到家後決定食用該貓隻，用數小時嘗試屠宰及為貓隻脫毛。不久後，警方便到場將她拘捕。

內地農村長大以為檢已死貓食不受規管

辯方求情指，被告數年前離婚，育有3名子女，均已成年，現從事流動小販工作，月入4千。被告在農村長大，僅接受了低程度的教育，雖知道香港不可以殺食貓隻，但她以為若該貓隻已死亡便不受規管，現已感到十分後悔。律師強調，本案不涉及對貓隻造成不必要的傷害，或商業元素，或多人涉案等，亦非同類案件中最嚴重。

貓隻無外傷與被撞死說法不符

裁判官判刑時指，對於涉案貓隻是否被撞死有極大保留，因為牠經檢驗後未發現有外傷，與其被撞死的說法不符。但無證據證明被告親手殺死該貓，疑點利益歸於被告。

案件編號：WKCC1530/2023