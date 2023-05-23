管浩鳴夥前高官組社福平台　主打安老　探討大灣區院舍買位可行性

香港人口持續老化，「香港社福界心連心大行動」主席、立法會議員管浩鳴今（23日）表示，尤其關注長者安老福祉，認為北上養老是未來趨勢，透露正與政府及內地當局探討大灣區養老試驗計劃，包括研究政府於內地院舍「買位」可行性，首階段盼有數百名長者受惠。



由特首李家超擔任榮譽贊助人、多位局長任榮譽顧問的社福界平台「社福界心連心大行動」將於下周一（29日）於會展舉行成立典禮暨「2023香港社福開新篇」高峰會，並由勞福局前常任秘書長譚贛蘭擔任籌委會主席，她形容業界團結氛圍前所未有。



「香港社福界心連心大行動」，將於下周一（29日）於會展舉行成立典禮暨「2023香港社福開新篇」高峰會。（陳淑霞攝）

管浩鳴指，「香港社福界心連心大行動」成立源起自疫情期間，有見於當時物資短缺，遂發起行動籌集防疫包，並向機構捐贈，又為4000多名護工提供免費人壽保險等，「之後發現可以做多啲嘢」，冀建立平台作政策倡議，並聯繫社福界，及支持政府施政，包括鞏固業界及政府的夥伴關係。

他提到，尤其關注長者議題，特別是安老服務。平台早前聯同勞福局局長孫玉菡前往大灣區考察，行程包括到訪安老院。管浩鳴透露，社署及廣東省民政廳正研究大灣區養老先導計劃，包括探討是否以政府買位形式試行，盼首階段可予數百名長者北上入住當地安老院。他指，以往跨境養老的困難主要是親人探訪的便利程度及就醫安排，但現時高鐵已開通，政府亦會研究相關便利政策。

寄望關愛隊上門洗樓探訪 尋隱蔽長者

本港獨居長者悲劇頻生，管浩鳴指，寄望關愛隊可發揮守望精神，包括上門洗樓探訪，免隱蔽長者乏關注。

譚贛蘭：業界團結氛圍前所未有

成立典禮暨高峰會籌委會主席、勞福局前常任秘書長譚贛蘭表示，國家民政部部領導及特首將會出席，亦獲本港、內地及海外學者、社福界同工及社福機構負責人合共逾400人實體參與，高峰會將探討扶貧、助弱及安老三大議題，另屆時亦設網上直播。她又形容「活動規格高、規模大，業界團結氛圍前所未有」。

她又提到，冀今次可展示社福界發展成果及團結一致的新形象，並顯示與祖國及國際的心連心，促進大灣區發展。

管浩鳴稱陳同佳赴台時間表有待觀望台灣大選結果

被問到陳同佳的最新情況，他表示暫無更新，至於赴台時間表則有待觀望台灣大選結果。