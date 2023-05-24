公屋富戶｜不查境外物業　委員：冇理由內地有經濟能力喺香港冇

房委會資助房屋小組委員會今日（24日）開會，一致通過收緊公屋富戶政策和世襲制度等，以打擊濫用公屋問題。身兼立法會議員的委員陳家珮表示，社會一直對濫用公屋問題存在爭議，包括無機制審查租戶在香港境外的資產，房委會亦以境外物業與本港物業「性質不一」而無進一步檢視，惟現時政府大推大灣區「一小時生活圈」，不少本港「打工仔」在內地居住，若他們已在內地置業，「冇可能喺內地有經濟能力，喺香港就冇」，會上亦有委員提出質疑，並建議當局增設集思會等進一步檢討，相信富戶政策問題並不會在今次檢討後便「off the table」（不再研究）。

另一委員梁文廣亦表示，有信心當局會繼續檢討審視租戶在內地和海外的資產，惟當局現時難以就境外資產執法，故需要與內地政府商討合作細節。



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陳家珮。（資料圖片／蘇煒然攝）

陳家珮引房委會文件：境外與本港物業「性質不同」

陳家珮表示，社會上一直對公屋富戶政策有爭議，認為現行政策有漏洞致有公屋被漏用的情況，有違將珍貴公屋資源安排予最有需要基層的原則，故認為今次收緊措施並非「太辣」，而是太遲。

至於備受爭議的租戶境外資產審查問題，陳家珮提到，房委會在文件中稱，境外物業與本港物業的「性質不同」，她相信當局是認為若居民在本港置業後，便不會常住於公屋，但在內地置業後，卻未必會經常在內地居住，但她對此想法有保留，認為政府鼓勵市民到大灣區居住，形容是「一小時生活圈」，故亦有在本港「打工仔」會在內地居住，加上若租戶有能力在內地置業，並不會在香港才沒有經濟能力。

她透露，亦有委員在會上提出相關問題，並要求房委會繼續檢討，並增設集思會商討如何檢視租戶在境外的資產，惟當局暫未有相關時間表，而有關工作難以單靠政府部門處理，需要與內地政府部門協商。

倡容許年長居民申子女「短暫居住」以便照顧

今日會上亦通過收緊公屋「世襲」制度，即只容許一名成年子女加戶，陳家珮表示，憂慮世襲制度會鼓勵年輕人「躺平」，令有工作和經濟能力的人，為求不超出入住公屋資格而缺絕加人工，甚至只「打散工」，希望當局可以繼續深入研究世襲制度的問題。

對於有聲音指收緊「世襲」過辣，或會令長者欠缺子女照顧，她則認為，雖然現時香港「以老護老」、「以老護殘」、「以老護病」的情況普遍，但當局現行政策已容許有需要照顧長者的子女，申請「短暫居住」，認為足以滿足他們的要求。

房委會資助房屋小組委員梁文廣。（洪芷菁攝）

梁文廣促研究審查租戶在內地和海外資產

同樣是立法會議員的委員梁文廣亦表示，今次修訂不影響將公屋資源留給最有需要基層市民的原則，故委員一致通過收緊富戶政策。

他相信當局會繼續研究加強租戶資產審查，尤其在內地和海外的資產，找出可能瞞報情況，「因為現時喺境外同內地嘅資產都係會當為資產，需要佢哋自己申報，但係礙於行政、執法上面，冇辦法去到外國或者內地去問相關嘅資訊，都係好依賴居民自願去報，所以我相信都係點樣去同其他地方，包括內地去做好協作，將有懷疑嘅個案做到調查。」

房委會檢討公屋富戶政策。（資料圖片）

打擊濫用公屋方案：



1/ 訂明曾在申請公屋時，作出虛假陳述而被取消公屋申請資格的人，不可於5年內再次申請公屋



2/ 對曾作出虛假陳述、違反租約條款或觸犯屋邨管理扣分制而被終止租約的前公屋租戶，禁止申請公屋的期限由原本的兩年延長至五年



3/ 公屋租戶入住公屋後，每兩年要申報已持續居住在單位，並已遵守與居住情況有關的條款



4/ 租戶須授權房委會可向有關政府部門和公私營機構查核租戶資料

改善富戶政策：



1/ 租戶由入戶公屋開始，須每兩年向房屋署申報戶主和家庭成員有否持有香港的住宅物業，亦要在申報表上表明，同意在購入本港住宅物業後，包括簽訂任何購買協議，包括臨時協議的一個月內，向房委會申報

2/ 縮短定期暫准居住證至4個月

改善加戶政策：



1/ 若年長租戶的戶籍內已有成年子女，不論其婚姻狀況為何，不可再申請加入其他成年子女