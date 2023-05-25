移民潮｜BNO Visa兩年錄17萬宗申請　逾11萬人已赴英　申請數回落

英國於2021年1月推出BNO「 5+1」移民簽證申請，英國內政部公布，截至今年首季共接獲17.25萬份申請，當中有超過11萬人已抵達英國。英國內政部分析數據顯示，申請高峯為政策推出首兩季，分別各有超過3萬宗，今年首季已回落至9,411份。



有升學顧問指出，近期申請赴英升學的家庭亦有所減少，相信移英的高峯期已過，但估計每年仍然會有一定數量申請。



英國內政部公布，截至今年首季共接獲17.25萬份申請，當中有超過11萬人已抵達英國。（資料圖片 / 羅國輝攝）

根據英國內政部文件，自2021年1月31日至今年3月底，累計接獲172,500 份「BNO Visa」申請，當中申請高峯期出現在2021年首季及第二季，分別錄得 33,100 和 30,200宗申請，其後申請宗數有所減少，至去年9月趨向穩定，今年首季共有 9,411 份申請，較2022年第四季10,100宗稍為減少。

逾300宗申請簽證被拒

截至今年3月底，共有139,144人獲得了境外 BNO簽證，當中113,500人已抵達英國，而英國境內授予了27,276 份 BNO 簽證。

今年首季共有 9,279 份境外 BN(O) 簽證獲批，英國境內有 3,014 份獲批。 本季度有 8,300 人抵達。其間，共有 258 宗境外 BNO 簽證被拒簽，以及 71 宗境內 BNO 簽證拒簽。

英國內政部公布，截至今年首季共接獲17.25萬份申請，當中有超過11萬人已抵達英國。（陳葦慈攝）

37%申請人持中國護照

英國內政部指出，申請人中有62% 是 BNO或香港護照持有人，37% 是中國護照持有人。主申請人中，90%為香港或BNO護照持有人，其家屬中有77%為中國護照持有人，21%為香港或BNO護照持有人。

英識教育創辦人陳思銘表示，去年處理逾1500個家庭赴英國升讀公立學校申請，但最近已較同期減少，相信移英高峯期已過。

不過，他認為政策依然會吸引一部份港人移民，「有啲人處理好財政、或者小朋友到適學年齡」，惟數字未必如政策推出時踴躍。他又指，知悉已有個別申請人回流香港。