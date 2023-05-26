黃耀明演唱會｜黃耀明指會展突改拒租場　退回訂金無交代原因

歌手黃耀明原訂8月在灣仔會展舉行演唱會，惟他周五晚（26日）在社交平台表示，在周四（25日）收到會展沒有說明理由的信件和退回訂金的支票。他指團隊反應平靜，形容「是一個不用塔羅牌都可以推算出來的結局」，但認為會展的管理層還是欠香港市民大眾一個公開的解釋，「希望他們好好說這個故事，讓世界知道這個國際都市辦事有多公正多透明。」



香港會議展覽中心（管理）有限公司表示不會就個別活動作評論。



《達明一派 REPLAY 意難平 / 神經 LIVE 》(攝影：袁智聰)

指會展1月已覆申請8月開演唱會成功

黃耀明周五晚在社交平台表示，在昨日收到會展拒絕租場信件，沒有說明理由，並退回46萬元的訂金支票。他表示，自2021年12月，最後一次達明一派伊館的演出後，繼續每月不停申請不同的場地，希望可以爭取下一個面向觀眾的舞台，直至今年1月收到會展回覆指申請成功，可以8月開演唱會。

他續指，當時團隊連忙交了支票，開展了籌備工作，並設計了奇特的舞台，並討論設立搖滾區的可能性等細節，惟後來會展回覆我們，觀眾是不可以站起來的，不可以有搖滾區，而直至昨日（25日），團隊收到沒有說明理由的信件和退回訂金的支票，「他們沒有說理由，而其實我們都知道是甚麼理由。」

他又引述，會展的回函中提到”we are not in a position to proceed”，直言是非常坦誠和直率的回覆，絕不含糊又非常準確。（黃耀明IG）

黃耀明表示，團隊得悉後反應平靜，形容「是一個不用塔羅牌都可以推算出來的結局」，但認為會展的管理層還是欠香港市民大眾一個公開的解釋，「希望他們好好說這個故事，讓世界知道這個國際都市辦事有多公正多透明。」

他指在生活上還是會保持一種邊走邊唱心境，「一張摺凳一部電腦都可以是我的舞台。」他又對為了今次演唱會，特地買了機票的朋友說聲不好意思，指團隊仍在想下一步可以怎樣，「給我們一點時間，吸一口氣，再唱下去。」