出櫃獲得力量走上傘運前線　黃耀明反思「這個璀璨都市光輝到此」

星期六（2月24日），北角小小的咖啡店中，擠了約百人，座無虛席，遲來的人，只能站在店外，透過小小的電視螢幕看直播，當中更不乏由內地遠渡而來的粉絲，只為來一場與黃耀明（明哥）的對談。 2014年雨傘運動後，社會運動陷入低潮，當年走在抗爭前線的明哥，也遭內地封殺，自始消失於神州大地和網絡世界。今年港台十大中文金曲音樂會上，明哥與劉以達組成的「達明一派」獲頒樂壇最高榮譽金針獎，得獎感言他害怕麻煩到別人而表明有「自我審查」，更引用代表作《今夜星光燦爛》一句「恐怕這個璀璨都市光輝到此」點出自己的恐懼。香港中文大學政治與行政學系副教授周保松以此為題，邀來明哥深入對話。

黃耀明呼籲港人不要因為79日的雨傘運動沒有即時成果，而灰心氣餒。（羅君豪攝）

原來我的身份 是要說清楚的

黃耀明自1988年起開始創作《禁色》、《忘記他是她》等隱含同志議題的歌曲，香港要到1991年同性戀才非刑事化，在當年同性戀仍是刑事罪行時，黃耀明的歌曲引起社會眾多討論。直到2012年的演唱會上，他才算「正式出櫃」，承認自己是同性戀者。

2012年的演唱會，嘗試帶出一個身份的議題。當時梁振英參選特首，我們就在螢幕寫出「梁振英是同志？」之後有一句是「黃耀明是同志」，引來台下嘩然，「但有什麼好嘩，說了那麼多年，為何還要嘩。」

後台面對傳媒繼續追問，黃耀明只感好笑：「為何還問我這個問題？我已經唱了這些歌那麼多年，怎會還是新聞？不要玩啦，我覺得很好笑。原來一個人的身份，一個人是否同志，是需要說清楚的。既然要問梁振英是否『同志』，我也要搞清楚我是否同志呢？」

當晚黃耀明在台上說「我不是一個共產黨員的地下同志，我是一個同性戀者。」他發現，拿着咪對着這麼多人說一次，當中的轉化能量非常強大，「若我當天不走這步，2014年就不會走到金鐘。我在台上走到那一步，講了那一句說話，給予我很大的力量，令我覺得這個世界沒什麼需要害怕。」

2月24日，黃耀明在北角Brew Note咖啡店，舉辦題為《這個璀燦都市光輝到此？》的文化講座，現場座無虛席。（羅君豪攝）

傘運後被內地封殺 仍鼓勵同行北上

黃耀明出櫃當年的2012年，香港立法會選出第一位同性戀的議員陳志全，到11月同志遊行，何韻詩公開出櫃，之後他們籌組大愛同盟。「如果沒有大愛同盟，我與何韻詩互相壯膽，我和她不會在2014年走到金鐘。」

黃耀明在雨傘運動時走在前線，自此遭到內地封殺，這並非他所想，但早在預料之內，也不曾後悔：「完全無後悔，多謝科技（可以讓內地民眾透過不同渠道接收他的訊息），雖然我收不到錢。」

雖受到內地的種種阻撓，黃耀明卻認為不應鼓勵同行不去內地，「很多人以為我回不去，都希望我的同行不要回去。我不會鼓勵我的同行不回去。」他說更應該鼓勵有心的文化工作者、演藝、音樂家，把他們的聲音傳達到內地。」

2014年，黃耀明和何韻詩參與雨傘運動，走在前線，之後他們二人被內地封殺。（資料圖片 / 勞顯亮攝）

內地紅線處處 氣壓令人窒息

之前到內地工作，黃耀明已遇過形形色色的審查，他憶述，當年他到一個內地電視台錄影節目，綵排過後，編導要求他換歌，並非歌詞觸及紅線，僅僅是因為伴奏開頭聲音「破爛」，不能接受。除了音樂要被審查，連造型也要，招牌「黑超」太陽眼鏡也不可戴，對黃耀明而言，這是奇聞，「領悟到這個社會有很大進步空間」。

他又指，現在內地的大氣壓令人窒息，認識的內地朋友都表示，以前尚可踩界的空間，現在卻十分困難。「我認識很多內地的藝術家和音樂家，都遇到很多困難，很多個不能演唱。我是知道的，他們是在裏面。我不知道如何幫助和鼓勵他們，他們遇到的壓力，比我們更大。他們很難一走了之，他們的家人、舞台和受眾都在內地，他們不想離開他們的受眾。」

廣東的粵語被打壓，逐漸衰落，有來自廣東的支持者問黃耀明該如何是好。明哥回答，應該反抗，「不要這麼容易放棄自己的東西，不要因國家大局，而犧牲所有個體的東西。」

低潮期好好裝備 迎接下個浪潮

自雨傘運動後，社會陷入低潮，黃耀明同樣走進人生低潮，不知何去何從，只能花長時間思考生命。現在他遠離低潮，但社會運動仍處低潮，他認為，有起有落是正常的事，呼籲大家不要放棄。

面對茫茫前路，有些人打算離開，有些人希望割裂，也有些人擁護國家。新世代的迷惘，黃耀明也直言「這條問題很難答」。但他重申，無論是樂隊，抑或是社會，也有高低起伏，留守的人應好好裝備自己，準備迎接下個浪潮。他又認為，與中國割裂是件困難的事，「中國大到你避不開，美國都割不到，離開只是騙自己。」

不應因79日達不到目的就灰心

今年是六四事件30周年，同時也是同志運動「石牆事件」50周年，而台灣則在上星期通過同志婚姻法，成為亞洲首個承認同志婚姻的地方，向同志平權邁進一步。然而，2014年雨傘運動，經歷79日佔領，卻爭取不到普選和民主，黃耀明呼籲不要氣餒，「同志運動已經歷了很多很多年，不要因為79日達不到目的就灰心，直至上星期台灣才通過同志婚姻法，我們不應該這麼容易氣餒。」

六四30年 續塞爆維園

對於悼念六四的形式，黃耀明坦言，維園燭光晚會並非令他最舒服的形式，但目前並無更好的方案，今年都會繼續去「塞爆」維園。他認為因為政權想大家忘記，因此更加要用這用這個方法，讓大家記住六四。

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Brew Note文化沙龍第十四講——黃耀明：這個璀燦都市光輝到此？

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1989年5月27日，民主歌聲獻中華，達明一派演唱《禁色》：