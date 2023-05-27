肺炎鏈球菌兒童個案增　部份現化膿性肺炎　關日華：將研引新疫苗

近日包括肺炎鏈球菌等繼發性細菌感染個案增多，不少人出現肺炎或腦膜炎。港大兒童及青少年科榮譽臨床副教授關日華今日（27日）表示，臨床見到多了不少感染新冠或流感個案，引發繼發性細菌入侵，小朋友感染肺炎鏈球菌有所上升。



關日華指，現時幼兒免費接種的13價肺炎鏈球菌疫苗，對血清3型效果欠佳，故有個案感染後出現化膿性肺炎，或永久性影響肺功能。他形容情況頗急切，疫苗可預防疾病科學委員會專家短期內將開會討論引入新的15價或20價疫苗。



關日華指，留意到近日肺炎鏈球菌感染兒童個案有上升。（資料圖片／余俊亮攝）

關日華稱不少個案是感染新冠流感後 引發繼發性細菌入侵

據衞生署資料顯示，截至今年四月，侵入性肺炎球菌病有19宗。關日華表示，臨床見到多了不少個案在感染了新冠肺炎及流感後，引發繼發性細菌入侵，兒童感染肺炎鏈球菌有所上升。

目前幼兒免費接種的13價肺炎鏈球菌疫苗 對血清3型效果欠佳

他表示，現時幼兒免費接種的13價肺炎鏈球菌疫苗，對血清3型效果欠佳，因其細菌胞壁相對比其他細菌厚，抗體及白血球較難「打破」胞壁，故有個案感染後出現化膿性肺炎，即肺部會含膿及出現「白肺」，或永久性影響肺功能，「可能會無咁四分之一甚至半個肺」。

顯微鏡下的肺炎鏈球菌。（網絡圖片）

科學委員會短期內將開會討論引入15價或20價疫苗

他形容情況頗急切，疫苗可預防疾病科學委員會專家短期內將開會討論引入外國研製的15價或20價疫苗。他解釋，相關疫苗用了特別技術，可以對血清3型產生特別的免疫反應，而在外國等地方接種相關疫苗後出感染血清3型的個案亦明顯減少。

他又指，疫苗非「愈多價愈好」，在考慮引入15價或20價疫苗時，需考慮其在現實世界中，對不同細菌中是否可產生好的免疫反應，「有時太多價，身體的免疫系統未必對樣樣都反應得咁好。」

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

政府專家顧問、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆在商台節目稱，早前一名感染副流感的2歲女童，首兩周出現輕微的上呼吸道感染徵症，到第三周開始發高燒，體溫達攝氏39至40度，入院後證實是大葉肺炎，半邊肺出現「白肺」情況亦有肺積水，最終診斷為感染肺炎鏈球菌，並驗出屬血清3型。

他解釋，幼童過去幾年接觸病毒或細菌的機會減少，形容現時情況如「還債」，認為本港累積了3至4年的債項未還清，故預料到接近6月個案仍相對較多。他認為，未來應更專注應對引致嚴重肺炎或呼吸道感染的病源體，包括流感病毒、呼吸道合胞病毒、鼻病毒、腸病毒、腺病毒、副流感等。

呼吸道合胞病毒個案未見減少 關日華形容情況不尋常

除肺炎鏈球菌感染外，關日華亦表示，呼吸道合胞病毒一般在冬季或初春較常見，惟近日呼吸道合胞病毒個案未有減少，形容情況不尋常。他強調，呼吸道合胞病毒不是普通流感，病毒會聚合細胞，形成大型物體，堵塞幼兒微細的支氣管，令他們呼吸困難。