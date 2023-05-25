港府宣布流感季節完結　高峰期維持7周　共奪172命包括兩名兒童

衞生防護中心今日（25日）宣布，流感季節完結，整個流感高峰維持約七個星期，總結在今次流感高峰期間，分別錄得276宗及3宗流感成人及兒童嚴重個案，當中分別有有170宗及2宗死亡個案。



新冠方面，衞生防護中心指病毒活躍度顯著放緩，過去一周化驗所新增對新冠病毒檢測陽性數目為3,400宗，對比前一周的3,621宗下跌，為4月以來首次錄得跌幅，但重症或死亡個案則升17%。



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今次流感高峰比對上一次短2周

衞生防護中心今日宣布，流感季節完結，整個流感高峰維持約七個星期，較對上一次、即2020年冬季流感高峰期長兩星期。據新一期的新冠肺炎及流感速遞的最新監測數據顯示，流感病毒陽性已由4月底的高峰18.2%的高峰，下降至過去一周（5月14日至5月20日）的3.83%，為連續第四個星期回落。

至於公立醫院流感相關入院率亦由高峰期的1.13持續回落至0.23（每一萬人口計）的水平。由於整體活躍程度及公立醫院流感相關入院率均低於基線水平，故中心宣布結束流感高峰期。

7周流感高峰錄276宗及3宗成人及兒童嚴重個案

過去一周，共錄得32宗成人流感嚴重個案，個案中有11宗個案已知曾接受流感疫苗注射。成人個案的32人中25死亡；同期沒有錄得兒童流感相關之重症及死亡個案。在今次流感高峰的七個星期期間，分別錄得276宗及3宗流感重症的成人及兒童個案，當中分別為有170宗及2宗死亡個案。

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新冠病毒活躍程度自4月以來首錄跌幅

新冠病毒活躍程度亦在四月以來首次錄得跌幅，據最新監測數據顯示，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為3,400個，對比前一周的3,621個下跌，但公共衞生化驗服務處及社區檢測站收集的呼吸道樣本中，有近36%對新冠病毒呈陽性反應，較上周微升。

惟上周錄229宗新冠重症或死亡個案 比前一周升17%

衞生防護中心公布，過去11日錄得114宗在學校或院舍發生的新冠肺炎爆發的報告，涉544人染疫。此外，上周重症/死亡個案229宗，比對前一周的195宗增長約17%，而過去四日亦有144宗重症/死亡個案，兩者均為二月以來新高。

新冠病毒Arcturus襲港，據衞生防護中心公共衞生化驗服務處對樣本進行基因分析，在５月18日至5月24日期間，最常見的變異病毒株為 XBB 及其後代譜系，佔有分析結果的樣本中88.3% ，當中包括新冠病毒Arcturus（即XBB 1.1.6），而其比例由前周的2.0%上升至3.7%。

籲未接種三劑疫苗市民及未接種加強劑高風險人士盡快接種

雖然新冠放緩，但衞生防護中心呼籲仍未完成接種首三劑疫苗的市民，以及未按專家建議接種加強劑的高風險人士，應盡快安排接種，並再次呼籲出現病徵人士，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩和盡早向醫生求診，以減低將病毒傳染給高危人士的風險，並要時刻注重個人、手部和環境衞生。