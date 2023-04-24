調查發現僅兩成人願接種肺炎鏈球菌疫苗　四醫學會籲政府免費提供

新冠疫情暫告一段落，近期個案回升之際，四個醫學會今日（24日）指出，在解除口罩令以來，其他導致呼吸道感染的細菌、病毒都有機可乘，特別是肺炎鏈球菌，兒童及長者是高危一族。該四學會委託的調查發現，近八成受訪者沒接種肺炎鏈球菌疫苗，有腤願接種者只約兩成，因此聯合呼籲高危市民應接種肺炎鏈球菌疫苗，並促請政府及早引入新一代疫苗。



香港老人科醫學會、香港感染及傳染病醫學會、香港兒科醫學會，以及香港兒童免疫過敏及傳染病學會，聯合委託香港民意研究所在上月進行網上調查，成功訪問3,600名18歲或以上成年人。調查發現，超過3成受訪者以為肺炎鏈球菌感染並不常見，超過6成人認為自己並非高危人士，至於家有幼兒和長者的受訪者中，分別有近兩成和四成人自覺其家庭亦非高危一族。

六成受訪者知悉肺炎鏈球菌有不同型號，殺傷力亦有不同，最多受訪者估計肺炎鏈球菌所致死亡率少於5%，其次是估計少於1%，四個學會認為市民的估計都大大低於真實死亡率。

八成受訪者都沒接種過肺炎鏈球菌疫苗，有意願接種者只有約兩成。若有需要接種，受訪者會以疫苗的有效程度，包括疫苗涵蓋血清型數量多寡，作為最主要考慮因素，其次為引起嚴重副作用的風險。

若要付費打疫苗 最多願付200元

至於接種如果要付費，最多市民表示願意自費200元，其次為完全不願意付費。若疫苗可免費接種，在針對有一老一嫩的高危家庭上，超過一半有兩歳以下嬰幼兒同住的家庭會安排嬰幼兒接種，超過四有65歲以上長者同住的家庭會安排長者接種。四個學會認為，當局若提供免費疫苗接種，將能大幅提升高危人群的疫苗覆蓋率。另有六成受訪者認同，政府揀選疫苗時，應選可預防最影響本港、最致命的血清型的肺炎鏈球菌疫苗納入資助範圍。

兒童免疫過敏及傳染病科專科醫生關日華表示，過去數年疫情期間，市民戴口罩是很好防疫措施，預防新冠病毒之餘，對於很多呼吸道感染也沒有抵抗力。但他希望家長不要因為現在新冠疫情好像暫時控制，便忽略疫苗接種重要性。

七成兒童肺炎鏈球菌感染個案屬血清3型

感染及傳染病醫學會成員、感染及傳染病科專科醫生孔繁毅表示，據衞生署數據顥示，近七成兒童肺炎鏈球菌感染個案中屬於血清3型，這是導致兒童入住深切治療部主因。他又指，肺炎鏈球菌有逾百種，不可能完全預防，必須精準對準致病性、高死亡率的血清型作出重點防禦，並持續更新疫苗。

孔繁毅呼籲，疫情過後，預料感染呼吸道疾病的人士會上升，當局必須加快檢視新疫苗的程序，及早更新肺炎鏈球菌選擇，針對目前本港血清型流行情況，避免新一波疫情。