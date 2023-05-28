取消器官捐贈｜醫管局指內地器官移植系統完善　強調配對公平公正

中港兩地器官移植互助機制引起廣泛討論，醫管局聯網服務總監鄧耀鏗今（28日）表示，上周帶隊到內地參觀「中國人體器官分配與共享計算機系統」，認為系統相當完善，形容絕對公平、公正。他強調制度屬第二層機制，反問「當內地有寶貴器官，點解唔大力支持？」



另外，同場的盧寵茂重申，中央器官捐贈名冊上的登記及取消絕對出於市民自願，警方的調查工作只會針對「造謠作假」的行為。



鄧耀鏗今日出席器官捐贈活動後會見傳媒，上周連同10多名器官移植專家和同事，到內地參觀「中國人體器官分配與共享計算機系統」，並與內地專家深入交流器官移植服務最新發展。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗（余俊亮攝）

重申絕不影響兩地輪候名冊

鄧耀鏗指出，內地有相當完善系統，儲存全國輪候移植病人的資料，包括性別、歲數、臨床狀況、血型和居住省份等，系統24小時運作，每當有人捐出器官，系統就會根據資料即時配對，形容絕對公平、公正。

本港目前正推展與內地器官互助制度屬第二層機制，他強調，絕不影響兩地輪候名冊，當內地捐贈者找不到合適受贈者時，才會與本港配對，現時本港有很多病人等候移植，輪候名冊相當長，「當內地有寶貴器官，點解唔大力支持？」

鄧耀鏗呼籲市民支持跨境捐贈的機制，重申内地臨床技術、系統對接、器官運送香港的流程絕對可行。