取消器官捐贈｜盧寵茂指警方調查造謠作假　強調不礙兩地互助機制

港府擬建立中港兩地器官移植互助機制，早前多名高官開腔譴責有人造謠作假，鼓吹取消器官捐贈登記。



醫務衞生局局長盧寵茂於今（28日）播出的無綫電視節目《講清講楚》表示，器官捐贈及移植是頻危病人的救命手術，不會因坊間爭議暫停，他說器官捐贈登記的良好意願遭扭曲，形容是「幾悲哀嘅情況」，日後會循身分登記作出優化，但不會加入法定效力。盧寵茂不認同事件是政府警覺性及解說不足，認為是個別人士別有用心。



另外，盧寵茂今日出席活動後會見傳媒時重申，中央器官捐贈名冊上的登記及取消絕對出於市民自願，警方的調查工作只會針對「造謠作假」的行為。



醫務衞生局局長盧寵茂（資料圖片/余俊亮攝）

取消器官捐贈登記近月明顯急增，盧寵茂指，與內地就器官移植的合作不會暫停，他說對於徘佪生死邊緣的病人而言，器官捐贈及移植形同救命手術，他又提及去年12月獲內地捐心的4個月大女童芷希，指若非各方協力，「相信可能已經唔係人世。」他又說，要「停一停」、甚至應立即停止行動的應是網上造假人士。

近5個月有登記而取消佔0.8% 「唔排除聽咗謠言」

盧寵茂說，器官捐贈名冊反映社會對器官捐贈的支持，但近5個月有逾半數人無登記但取消，有登記而取消者則佔0.8%，「唔排除有部分聽咗謠言。」他說，同一時間仍錄得逾2000個淨登記增長，顯示本港整體市民仍支持器官捐贈。

被問到無登記但可取消，是否反映器官捐贈登記系統有問題？他指，登記系統本身並無法定目標，有別於選民登記般具法定效力，其僅供有意捐贈者表達意願，亦如簽名運動，反映社會對器官捐贈的支持，他說創新辦及衞生署會盡快優化系統，「有缺點會盡快修補，但市民都要明白個意義。」

今年截至10月全港只得34宗肝移植手術個案，當中包括18宗屍肝及16宗活肝移植。（資料圖片 / 鄭子峰攝)

「有少數人別有用心，想破壞個系統」

他又形容，今次需優化的出發點「本身都幾悲哀」，因登記名冊願意是供市民顯示愛心，「但好唔好彩，有少數人別有用心，想破壞個系統，變咗本來良好意願嘅簽名模式似乎唔得」，未來或須循身分登記作優化。至於優化後會否確立其法定效力？他則說，醫學界對此有保留，因器官捐贈屬崇高的自願行為，若家屬不同意，亦不欲強制執行，「呢個會對我哋造成好大損傷。」

他不認同今次事件是政府警覺性不足，因當局一直有密切監察登記情況，「睇到有啲人處心積慮」。他又強調，兩地器官移植互助機制不影響現有制度，又指政府解說需靠傳媒報道，「但係咪選擇性報道都好關鍵。」

盧寵茂說，若兩地器官捐贈互助機制確立後，日後則毋須在病人提出要求的情況下，兩地互通器官捐贈配對情況，可避免浪費無私捐獻的器官，物盡其用，「唔會錯過機會，會互相通知大家，否則唔用，就會浪費。」他說，內地的人體器官分配與共享計算機系統（COTRS）適用於全國所有省市，但由於器官面對保存時間限制，將首選廣東省及大灣區，亦要考慮跨境交通安排，若需以飛機運送，則需考慮包機或直升機，「初步構思不希望錯過任何機會，民航班次配合到的話，都會盡量做。」

今年截至10月全港只得34宗肝移植手術個案，當中包括18宗屍肝及16宗活肝移植。（資料圖片 / 鄭子峰攝)

強調香港受益機會大於捐贈

他強調，內地已建立成熟及透明的共享系統，國家亦有進行恆常的突擊巡查，系統亦獲世衞認可，盼市民多作了解。若本港入口內地捐贈器官，則按本地法規處理，包括由人體器官移植委員會審視，並交由醫管局把關，當中會確保不涉買賣。

他續說，香港輸出器官較少，過去10年僅有兩個肝臟捐贈至鄰近地區，惟內地每年有逾1000個器官未能於國內覓得適合配對，他形容香港受益機會大於捐贈。盧又指，國家並無要求港方就芷希捐贈個案付費，他認為待互助機制確立後，亦需討論費用問題，但相信有關支出涉及「救命」，故非大問題，社會上亦有不少善長願意贊助。