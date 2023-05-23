器官捐贈｜特首責成調查重覆取消登記個案　病人組織憂現反效果

特首李家超今早（23日）出席行政會議前見記者，提及近日器官捐贈登記系統出現不尋常取消的事件，並責成警方調查是否涉及違法行為。本身是律師的香港病人政策連線主席林志釉認為，除非證明到取消者因取消註冊而獲得利益，否則難以證明行為涉刑事罪行。他又憂慮特首言論一出，或令市民認為退出器官捐贈計劃時或有刑事後果，反而會令本有意登記的市民因而卻步。



大律師嚴康焯則相信，李家超所指的應為一些極端例子，如一日內多次取消登記器官捐贈，甚至是利用電腦程式進行取消以攤瘓網站，而此些行為或干犯了電腦罪行相關條例，包括「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」。



林志釉直言，以現時民情來說，推強制措施或會引來巿民不滿。（資料圖片）

特首李家超今早（23日）出席行政會議前見記者時表態，會責成警方調查近日器官捐贈登記系統出現不尋常取消的事件。香港病人政策連線主席林志釉憂慮，特首言論一出或令市民難免會有想法，認為退出器官捐贈計劃時或有刑事後果，反而會令本有意登記的市民因而卻步，「我登記係出於善意，但原來退出就要查我。」

本是律師的他認為，除非警方可以證明到取消者因取消註冊而獲得利益，否則難以判定行為是否涉刑事罪行。他解釋，現時衞生署的系統中並不能網上查詢自己是否在名冊內，料有不少人或未必記得有否登記，加上取消後亦沒有明確表明已成功取消申請，才會出現有2,000多宗重覆取消或不在登記名冊的市民取消登記的個案。

大律師嚴康焯則相信，特首所指的應為一些極端例子，如一日內多次取消登記器官捐贈、盗用他人身分為其取消登記，甚至是利用電腦程式進行取消以攤瘓網站，「依個通常用數字說話，如果你一個鐘按咗7至8次，甚至唔係人手按，而係惡意程式去按。」

他估計，此些行為或干犯了電腦罪行相關條例或虛假陳述罪行，另如有呼籲其他人進行相關行為，亦會涉及「煽動意圖罪」，甚至國安法。