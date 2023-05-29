煤氣公司籌備從管網提取氫氣　適合供應氫燃料電池產電

香港中華煤氣正籌備從管網中直接提取氫氣，透過貫通港九新界的地下管道網絡，將煤氣透過「變壓吸附技術」可提取煤氣內的氫氣，純度可高達99.99%，適合供應氫燃料電池產電。煤氣公司總經理（工商事務及營業）鄭曉光指對本港未來的氫能發展感到樂觀，將於下半年適時公布其他具體方案，促進氫能科技可早日於本港落實使用。



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人工煤氣中49%為氫氣

煤氣公司位於大埔煤氣廠設置的供氫設施，今年3月獲環境及生態局領導的氫能源跨部門工作小組原則上同意進行試驗，鄭曉光指目前試驗情況令人滿意。他指出由煤氣公司生產的人工煤氣，當中49%的成分為氫氣，供氫設施採用「變壓吸附技術」，可直接接駁到煤氣管網，提取煤氣內的氫氣，純度更可高達99.99%，適合供氫燃料電池產電。

至於系統所吸附的非氫氣成分，亦可在經處理後重新注入管網使用，煤氣公司總經理（燃氣產生）陳錦添強調其他非氫氣成份會小心處理，打回管網後與抽氫前將不會有分別。

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利用煤氣3700公里地下煤氣管道「即開即有」

陳錦添續指，供氫設施通過遍布全港、總長度達3,700公里的地下煤氣管道，只須在客戶端安裝抽氫裝置即可使用氫能，而且方案毋須更換管道，免卻進行大規模基建。同時由於不涉及利用路面交通工具運送氫氣，可避免路面運輸氫氣的潛在風險，亦節省運輸氫氣的成本，並大幅減低額外碳排放；而且氫氣隨煤氣經地底管道配送，不受天氣和路面交通情況影響，可做到「即開即有」、無間斷供應。

鄭曉光又提及新一份施政報告中提到「綠色運輸」，研究巴士等大型車輛使用氫能，尤其是氫能不會排放廢氣，只會排放出水滴，環保外亦有益市民健康，而北京冬澳以至深圳亦有部分巴士使用氫能驅動，是未來的發展趨勢。

他又對本港的氫能發展感到樂觀，雖然目前仍在試驗階段，但正與兩間巴士營運商傾談，相信很快有新消息，促進氫能科技可早日於本港落實使用。

▼2022年7月15日 城巴引入全港首架雙層氫能巴士▼

