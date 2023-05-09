城巴指電巴續航力不及氫能巴士　充電時間長　試驗後才定引入數目

由政府創新科技署成立的汽車科技研發中心（APAS）今天（9日）舉行論壇，探討汽車行業最新發展技術、新能源與氫能產業快速發展。汽車科技研發中心亦與內地汽車業界夥伴簽署諒解備忘錄深化雙方在新能源與氫能領域的技術交流與合作。



城巴早前已承諾於2045年全面轉用零排放巴士，總經理（工程）蘇國健表示，雙層電動巴士的續航力不及雙層氫能巴士，充氫時間亦比充電時間較快，未來數年試驗兩者後，會再決定引入電巴及氫巴的比例。



全球三軸雙層巴士料少於1萬部 市場不大礙研發

汽車科技研發中心行政總裁張梓昌認為，要私家車改用氫能相當困難，皆因歐洲、美國及內地車廠仍然生產電動車電池，但共用車如巴士、貨車應用氫能的機會則相當大，原因是為氫能巴士充氣的時間，相比起為電動巴士以及普通柴油巴士入油的時間，少了很多。

城巴總經理（工程）蘇國健表示，去年欲引入雙層氫能巴士亦難以找得供應商，原因是本港大部份雙層巴士為三軸雙層巴士，亦需要配合強勁冷氣系統。他說，三軸雙層巴士幾乎是香港獨有，全世界數目不超過1萬部，為數第二多的是新加坡，澳洲、新西蘭、北美洲亦有少量，由於市場不大，車廠難以特意另設生產線。

電巴載客量比柴油車少15%

蘇國健指，雙層電動巴士缺點是續航力不足，如去年引入全港首輛雙層電動巴士只能行走200公里，坦言以今時今日的設計可能最多可行走300公里；其次是充電時間需兩小時，部分巴士晚上需要於街外渡過夜晚，難以解決要為1,700部巴士充電的問題。另外，正常柴油車輛載客量為136人，電巴載客量113人，減少了15%，電池需放在車廂內，佔用了座位，加上白色石油供應問題、電池相隔6年至8年需更換。

反觀雙層氫能巴士，下一代氫巴可行走約400公里，加氫時間約為10至15分鐘，氫氣重量亦較電池輕，供應亦較為多元。他認為電巴仍可於平路、交通不擠塞的道路行駛，經過幾年試驗後，城巴新巴會再決定引入電巴及氫巴的比例。

中華煤氣：煤氣中有49%為氫氣

中華煤氣有限公司工商市務及營業總經理鄭曉光則指，煤氣之中有49%為氫氣，全世界只有香港及新加坡於燃氣之中包括比例的氫氣，而香港得天獨厚之處在於使用地下管道運送煤氣至各個用戶，十分安全，加上受政府不同部同規管，相信於氫氣起步之時煤氣公司可協助香港氫經濟發展。

另外，中華煤氣公司亦於大埔設氫氣提取設備，提出純度達99.97%的氫氣，屬全球少數。

中華煤氣有限公司工商市務及營業總經理鄭曉光則指，香港得天獨厚之處在於使用地下管道運送煤氣至各個用戶，十分安全。（陳葆琳攝）

環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明指，2021年全世界售賣了680萬輛電動車，氫能源則售賣了1.6萬輛，相差甚遠，但回顧電動車於2010年至2015年的銷售數目，增長相對較慢，及後隨著不同品牌出現、電池技術出現突破，令電動車電池充電時間及容量可以滿足客戶要求，之後電動車銷售了爆發性增長，其中內地奪得最大市場。

梁啟明說：「電動車都用咗10年時間先至去到一個好有規模嘅銷售，氫能車我覺得而家就係電動車嘅2010年，係初步嘅時間，係要時間嘅。」他指氫能車仍有很多技術需要研發、仍有很多方向需要「摸」。政府會於2025年更新《香港電動車普及化路線圖》，訂立其他商用車輛轉為新能源車的時間表，並且提出氫能發展方向。

環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明指，政府會於2025年更新《香港電動車普及化路線圖》，訂立其他商用車輛轉為新能源車的時間表，並且提出氫能發展方向。（陳葆琳攝）

汽車科技研發中心與中汽研汽車檢驗中心廣州有限公司今日簽署諒解備忘錄，承諾共同推動粵港澳大灣區新能源汽車產業發展，為區域內新能源及智慧網聯汽車法規、政策等提供技術支撐，以促進區內的新能源汽車應用，並就新能源汽車開發、測試認證技術等方面展開協作。另外，汽車科技研發中心亦與上海重塑能源集團股份有限公司簽署諒解備忘錄，深化雙方在交通和固定電池市場領域方面部署氫能技術合作，將氫能技術應用推展至香港其他行業。