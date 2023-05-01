日本設全球首個氫氣發電場　本港可借鑑以增醫院供電穩定助減排

醫院長年二十四小時運作，確保它們獲得穩定電力及能源供應甚為重要，而此類設施需無間斷運作以確保有需要人士獲得適當治療，故工程界一直希望設法減少其能源耗用，在確保其運作正常之餘亦能達至節能減排。日本近年逐漸引入氫氣發電設施，規模之大足以供應大型醫院等設施使用，雖然發電成本較傳統發電設施高，但長遠對環境帶來正面影響，其成功例子亦值得本港借鏡。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



由海外運送至日本的氫氣，經港口液氫儲存缸儲存後，透過專用運氫車送至市內不同的加氫站。(源栢樑提供)

近年本港先後出現城市電力故障問題，除了影響家用電力供應，亦對緊急設施，如醫院等設備或多或少造成影響。雖然一般醫院設有由柴油發電的後備供電系統，但除了最緊急的儀器可在一秒內獲後備儲蓄式電源支援而恢復供電外，部分設施需等待約十多秒才能由後備發電機組供電，而不少醫院設施在事後亦需以人手檢查及重置系統，或對部分服務構成影響。

因此，筆者認為若能為醫院提供持續可靠又能有助節能的供電系統，可增加供應電穩定性及可持續性。近年全球不少地區均陸續引入氫氣發電，筆者早前隨本港工程界到訪日本大阪等地，了解當地氫氣環保能源設施的最新發展及其氫能供應和應用情況，曾到訪當地一處具規模的氫氣發電設施。參觀時，筆者發現一處有趣的地方，是日文的氫並沒有相關漢字，而寫為「水素」，想必是由於氫是組成水的元素之一，故在日本稱氫為水素。

該位於日本大阪、號稱為全球首個全氫能發電的發電設施座落於神戶港旁，於2017年落成，主要設施包括以燃燒氫氣推動渦輪發電，成功產生高容量電力以供應4個鄰近大型設施使用，包括位於神戶市的醫療中心醫院、位於神戶港的運動中心、神戶國際展覽會議中心及神戶污水處理廠。不過，當地使用的氫氣並非全部來自本地，而大部分由澳洲產出進口，經海路以專門設計的液化氫運輸船送抵日本，卸下到港口的液氫儲存缸，運送成本不輕，其相對整體發電成本在此起動階段會較傳統發電系統高，故這些氫能產業鏈的開發一般由當地政府支援。

事實上不同國家都有應用氫能的想法，當中不難理解，因為以氫氣發電可大大減發電時產生的廢料污染物，氫氣及氧氣混合時會產生化學反應，形成水和電能，但不會產生二氧化碳排放，故可減低對環境帶來的負面影響，更重要是地球上的氫氣相對於其他能源是高度永續性。筆者認為，若本港能在傳統供電系統中引入氫氣發電，作為建築物部分電力的供應來源，或以氫氣燃料電池模式用作後備電源，有助增加建築物包括醫院供電的穩定性，亦可為社會可持續發展出一分力，一舉兩得。

除了參觀了全球最大型的氫氣發電設施，筆者在當地亦了解到不少其他氫氣環保能源的供應和使用，詳情下文再細談。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

