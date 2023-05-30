新冠｜港府調低應變級別　不再每日公布確診重症數　撤專家顧問團

港府今（30日）公布，參考世衞宣布結束新冠大流行和評估本地情況和風險及病毒變異情況後，即時起將「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」下的應變級別由「緊急」級別調低至「戒備」級別。



港府同時調整餘下與疫情相關的措施及安排，衞生防護中心轄下的緊急應變中心亦會停止運作，「應對疫情指導及協調組」和抗疫專家顧問團的架構亦會同步撤銷，衞生防護中心亦不再每日公布新冠確診及重症數字。



▼1月2日 聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼



應變級別由「緊急」調低至「戒備」級別。

政府今日公布，經參考世衞對新冠肺炎的最新意見和評估本地情況和風險及病毒變異情況後，即時起將「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」下的應變級別由「緊急」級別調低至「戒備」級別。

跨部門應變工作改由醫務衞生局統籌

因應應變級別調低，政府的應變架構會有所調整。政府的跨局／跨部門應變工作由即時起調整為由醫務衞生局負責統籌及策導，後續工作則繼續由相關政策局／部門處理。「應對疫情指導及協調組」和抗疫專家顧問團的架構亦會同步撤銷。政府發言人指，衷心感謝專家顧問一直以科學和數據佐證，向政府提供寶貴意見，助力香港推展抗疫工作。

▼今屆政府抗疫專家顧問團▼



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緊急應變指揮中心停止運作

此外，政府會相應調整餘下與疫情相關的措施及安排，當中，醫院管理局中央指揮委員會、緊急應變策導委員會及緊急應變指揮中心會停止運作，並轉為由聯網繼續監察疫情情況。

監測數據經新冠流感速遞每周公布

衞生防護中心轄下的緊急應變中心亦會停止運作，並將不再每日公布確診及重症數字，但相關監測數據會繼續經新冠流感速遞每周公布。

港府：調低應變級別是全民三年來奮力抗疫一大里程碑

自本港2020年1月25日有第一宗新冠肺炎個案起，本港就把新冠肺炎應變級別提升至「緊急」級別，直至今日才調低。政府發言人形容，調低應變級別是全民三年來奮力抗疫的一大里程碑，「香港在抗疫路上取得階段性的成果，全賴市民及社會各界一直以來支持和高度配合各項抗疫措施。」

政府發言人亦感激國家對香港堅實支持，特別是在第五波疫情，中央人民政府及廣東省政府均應特區政府請求協調物資供應，以及派出內地援港醫療隊及專家組來港。