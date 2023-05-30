澳門揭新股認購騙案　30人投資香港同名公司失4883萬　暫兩人被捕

澳門發生大型新股認購騙案，有詐騙集團誘騙投資者認購一間與香港知名舞台公司同名的新股，訛稱成功上市後可獲三倍利潤，更享「開門紅」回贈，以「保本」及「零風險」作招徠。澳門司警表示，至少有30名澳門居民「中招」，合共涉款4883萬港元，警方本月中先後拘捕兩名男女，其中一名男子為香港商人，估計集團尚有兩人在逃。



澳門司警拘捕兩名男女。（澳廣視提供圖片）

據澳門司警公布，被捕女子姓何（58歲），為澳門居民，報稱家庭主婦，另一被捕男子姓張（48歲），為香港居民，報稱商人。30名受害人年齡介乎27至68歲，全為澳門居民，當中包括16男14女，損失介乎4萬至2,900萬港元，合共損失4,883萬港元。

訛稱成功上市有三倍利潤 享「開門紅」回贈

澳門司警去年1月陸續收到30名澳門居民報案，聲稱在友人介紹下，於2017年至2021年3月期間，先後被皇朝區一間投資公司遊說，投資準備上市的香港知名舞台公司新股，張姓男子曾多次進行視像講解，公司承諾成功上市可獲二至三倍利潤，即使無法上市亦會歸還本金，而每名投資人「入股」每半年可獲一倍「開門紅」回贈，強調「保本」及「零風險」。

各人投資後，只有少部分人曾收到1,000至2萬港元報酬，騙徒以不同藉口遊說，以相同條件轉買其他公司新股。直至2021年12月，有事主發現金管局發出的聲明，指出涉案金融中介公司未獲許可從事證券買賣等活動，而涉案公司隨之關閉。

澳門發生大型新股認購騙案，有詐騙集團誘騙投資者認購一間與香港知名舞台公司同名的新股。（資料圖片/馬煒傑攝）

受害人到香港公司追討 獲覆與事件無關

受害人曾向公司負責人追討，惟對方以投資合約未到期，及等候香港公司回覆等不同藉口拖延，但至合約期滿仍未能收回本金。部分受害人追討不果轉向香港公司追討，但被告知與事件無關，同時亦未有上市計劃，各人懷疑被騙向司警報案。

司警調查發現，兩名疑犯曾在海外開設多間離岸公司，與多間香港知名企業名稱相似，懷疑有人藉此混淆視聽，以「豐厚利潤」吸引市民投資。

直至本月17及28日，司警分別於港珠澳口岸及國際機場截獲兩名疑犯，調查期間兩人否認作案，何女稱受香港舞台公司的另一股東指示管理澳門的投資公司，相關款項由事主直接存入香港公司帳戶，而張男則表示未與涉案公司合作。

經調查所得，相關款項已存入疑犯及在逃人士名下的銀行帳戶，目前司警已將案件通報香港警方，並將對案件繼續調查，追查在逃人士下落，呼籲未報案的受害人盡快報警。