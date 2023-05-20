澳門三日錄1900宗確診　應變協調中心：處周期性高峰但致病力不高

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，當地近日新冠感染個案有上升趨勢，為提高居民警惕性，已於周三（17日）起調整感染個案監測機制，並於今日（20日）起每日公布新增感染個案數目，以更全面反映社區新冠病毒感染實況。



應變協調中心指，澳門在周五（19日）新增551宗感染個案，其中1人需入住仁伯爵綜合醫院治療設施，並沒有感染離世個案，而周三及周四（18 日）新增感染個案分別為702宗和658宗。應變協調中心指，數據顯示澳門處於新冠病毒感染周期性高峰期，但病毒致病力不高，疫情沒有對醫療系統和社會運作造成明顯影響。



▼2022年12月25日 澳門爆疫市況▼



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調整感染個案監測機制 每日公布個案

應變協調中心表示，近日澳門新冠病毒感染個案有上升趨勢，為提高居民警惕性，今日起每日公布新增的新冠病毒感染個案數目，以更全面反映社區新冠病毒感染實況。有關數據整合自臨床醫生申報資料、核酸檢測機構申報資料和抗原申報平台的新冠病毒陽性個案數目，但會扣除其中90天內重覆個案。

周五增551確診 1人須入院 沒死亡案例

最新數字顯示，澳門周五新增551宗感染個案，1人需入住仁伯爵綜合醫院治療設施，並沒有感染離世個案，而周三及周四新增感染個案分別為702宗和658宗。應變協調中心指，數據顯示澳門處於新冠病毒感染周期性高峰期，但病毒致病力不高，疫情沒有對醫療系統和社會運作造成明顯影響。

▼2022年12月25日 澳門爆疫市況▼



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應變協調中心強調，各地監測方法不同，不宜直接對各地感染個案數據作比較，並再次提醒長者和慢性病患者感染新冠後，早期症狀可能不嚴重，但有機會數日後病情惡化，故應及時就醫，並應採取以下措施：

1、接種流感疫苗、新冠疫苗並接種加強劑



2、保持良好個人衛生習慣，按規定戴好口罩，勤洗手



3、確保睡眠充足，飲食均衡，勤做運動



4、打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，用過的紙巾放入有蓋的垃圾桶內和儘快洗手；沒有紙巾時應用肘部掩着口鼻，而不應用手掌掩着口鼻；



5、保持空氣流通及良好的環境衛生



6、長者和慢性基礎病患者等免疫力較低人士，避免在人多擠迫的地方逗留，若有需要應佩戴口罩



7、有發熱、肌痛、咽痛、咳嗽、流涕、結膜炎等症狀人士，應先自行進行新冠病毒快速抗原檢測



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