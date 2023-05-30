國際特赦組織發更正聲明　指與維吾爾族學生聯絡　確認沒有來香港

國際特赦組織今日（30日）傍晚發更正聲明，表示已與被指從韓國飛抵香港後失蹤的新疆維吾爾族學生阿不都外力・阿不都熱合曼（Abuduwaili Abudureheman）取得聯絡，確認他「沒有去香港」。



維吾爾族學生阿不都外力·阿不都熱合曼。（國際特赦組織網站照片）

國際特赦組織在更正聲明中表示，阿不都外力向組織表示，他並沒有去香港，組織認為事情與早前收到的信息相反。

國際特赦組織又指，會繼續努力為受侵犯人權而作出求助人提供支援，並繼續監測和記錄中國和海外維吾爾人的人權狀況，以及自《香港國安法》生效後的香港人權狀況。

國際特赦組織5月30日發表更正聲明。(網頁截圖）

上周五聲明指當事人在香港機場被中國警察「審問」後失聯

國際特赦組織上周五（26日）表示，阿不都外力在5月10日從韓國前往香港探望朋友，當他抵達香港機場，向一名朋友發送訊息，稱他在機場被中國警察（Chinese police）「審問」，之後就再無音訊。他的朋友擔心阿不都外力的人身安全後，決定公開事件。（Abuduwaili Abudureheman has not been heard from since he sent a text message to a friend on 10 May. In the message, Abudureheman said he was being interrogated by Chinese police after arriving at Hong Kong airport.）

國際特赦組織當事促請港府盡快公開阿不都外力的行蹤，並憂慮他遭非法引渡返內地，面臨拘留和酷刑。

美國律師Rayhan指，阿不都外力曾在韓國登機前曾與她視像通話。（Rayhan twitter相片）

港府稱無當事人入境紀錄 鄧炳強斥詆譭香港人權狀況

港府上周六（27日）表示，紀錄顯示該名人士並沒有入境或曾被拒絕入境香港，批評有關組織在沒有查核真相就肆意攻擊香港政府、詆毀香港人權狀況，予以強烈譴責，要求道歉。

保安局局長鄧炳強昨日（29日）主動提及事件，他重申，國際特赦組織所指的該位人士從來沒有入境，或沒有被拒絕入境，批評「呢啲捏造嘅事實刻意抹黑香港政府，刻意講到好似我哋嘅人權狀況很差，目的就係想抹黑香港政府，抹黑中央政府，危害國家安全。」

韓媒成功聯絡被指失蹤學生 確認沒有來港

韓國媒體昨日有報道阿不都外力的情況，韓媒MBC新聞報道，阿不都外力在向MBC表示沒有去香港，一直留在韓國。韓媒社亦訪問了阿不都外力的大學指導老師、韓國國民大學體育學院院長Jo Woogyeon指，阿不都外力沒有去過香港，正安全地身處韓國。他多次表示每天都與學生聯繫，為攻讀博士學位的他提供指導。