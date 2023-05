國際特赦組織更正維吾爾學生無來港　港府促負責任為錯失鄭重道歉

國際特赦組織今日(30日)傍晚發更正聲明,表示已與被指從韓國飛抵香港後失蹤的新疆維吾爾族學生阿不都外力・阿不都熱合曼(Abuduwaili Abudureheman)取得聯絡,確認他「沒有去香港」,但稱會繼續努力為受侵犯人權而作出求助人提供支援。



港府今晚再發聲明,指國際特赦組織不但不肯承認錯誤,還妄稱要繼續監察香港和內地人權狀況,意圖以此掩飾其錯誤、詆毀香港和內地的歹毒言論解脫。港府對此表示鄙視,希望該組織能負責任地為其錯失鄭重道歉。



維吾爾族學生阿不都外力·阿不都熱合曼。(國際特赦組織網站照片)

國際特赦組織今傍晚在更正聲明中,引述阿不都外力向組織表示,他並沒有來香港,組織認為事情與早前收到的信息相反。但國際特赦組織又指,會繼續努力為受侵犯人權而作出求助人提供支援,並繼續監測和記錄中國和海外維吾爾人的人權狀況,以及自《香港國安法》生效後的香港人權狀況。

港府今晚表示,國際特赦組織在其網頁就早前「捏造事實」指稱一名維吾爾人士抵港後下落不明作出更正,確認該名人士沒有去過香港。港府對該組織「並沒就其無中生有、惡意抹黑特區政府的可恥不實言論作出道歉表示憤慨與不滿」。

港府批評該組織不但不肯承認錯誤,還妄稱要繼續監察香港和內地人權狀況,意圖以此掩飾其錯誤,為其日前無中生有、詆毀香港和內地的歹毒言論解脫。港府對此表示鄙視,希望該組織能負責任地為其錯失鄭重道歉。

國際特赦組織5月30日發表更正聲明。(網頁截圖)

國際特赦組織上周五(26日)表示,阿不都外力在5月10日從韓國前往香港探望朋友,當他抵達香港機場,向一名朋友發送訊息,稱他在機場被中國警察(Chinese police)「審問」,之後就再無音訊。他的朋友擔心阿不都外力的人身安全後,決定公開事件。(Abuduwaili Abudureheman has not been heard from since he sent a text message to a friend on 10 May. In the message, Abudureheman said he was being interrogated by Chinese police after arriving at Hong Kong airport.)國際特赦組織當事促請港府盡快公開阿不都外力的行蹤,並憂慮他遭非法引渡返內地,面臨拘留和酷刑。

港府上周六(27日)表示,紀錄顯示該名人士並沒有入境或曾被拒絕入境香港,批評有關組織在沒有查核真相就肆意攻擊香港政府、詆毀香港人權狀況,予以強烈譴責,要求道歉。