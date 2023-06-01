公院保養檢討委員會本周交建議　倡增統一採購比例　分拆勘察標書

多間公院三月初連環爆出冧石屎等事故，全城關注，醫管局其後成立「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，檢視公立醫院醫療儀器及設施保養維修事宜，並會在三個月內向醫管局提交改善建議。據了解，檢討委員會已完成制定初步建議，本周內向交醫管局提交改善建議，當中包括要求醫院工程師要加強抽查較高危醫療儀器的維修、增統一採購儀器比例等。



醫管局。（資料圖片／羅君豪攝）

聯合醫院手術室今年2月中一盞手術燈突然從天花塌下，壓傷一名麻醉助理肩膊，之後到葵涌醫院冧石屎，青山醫院亦被揭去年11月有大塊病房天花石屎跌落病床枕頭邊。

醫管局3月宣布成立「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，就醫院保養維修事宜的應變及整體管理工作、醫院向醫管局總辦事處報告有關事宜的程序及發先事故後對內及對外的溝通工作提交改善建議。醫管局行政總裁高拔陞在三月見記者時承諾，委員會將在3個月內提交建議。

不影響臨床服務下建議增統一採購儀器比例

據了解，檢討委員會成員早前已到不同醫院視察，並與公院醫護見面了解情況，現已完成制定初步建議，本周內將向交醫管局提交改善建議。據悉，委員會建議在不影響各醫院的臨床服務下，增加現時統一採購儀器比例，以避免出現現時「中央有中央管，聯網有聯網管」的情況。

建議醫院工程師要加強抽查較高危醫療儀 要求承辦商加入科技助樓宇勘察

另外，委員會亦建議在樓宇勘察方面，應要求相關的承辦商除用傳統的勘察如肉眼及人手敲牆外，亦應加入科技協助，並要求醫院工程師要加強抽查較高危醫療儀器的維修等。現時所有聯網建築物的勘察工作均是出自同一張標書，相關造法惹人詬病，據了解委員會同意應分拆標書，惟如何分拆、以至分拆到多細則仍未有共識。

↓↓葵涌醫院冧石屎↓↓



↓↓青山醫院冧石屎↓↓



↓↓聯合醫院墮手術燈↓↓

