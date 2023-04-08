青山醫院病房活動室修補後再跌石屎　揭承建商無通知驗收將撤查

公立醫院和診所等近月多次出現石屎和天花倒塌醜聞，當中包括青山醫院一個病房內的多用途活動室。青山醫院今日（8日）晚上公布，早上接獲定期合約承建商人員通知，上月曾有石屎剝落的多用途活動室已完成維修，惟解封後，病房職員隨後揭發，天花仍有異常，檢查後發現部份用作修補石屎的物料，脫落至假天花上，該活動室須即時再圍封、維修。



青山醫院指，承建商除了施工質量有問題，亦無按指引通知測量顧問驗收工程，將會調查事件起因，亦全面檢查同一承建商處理的工程。



青山醫院。（資料圖片／余俊亮攝）

維修工程已完成 病房職員察看時發現天花狀況有異

青山醫院發言人指，涉事的活動室上月底曾有石屎剝落，而須暫停使用並進行維修，院方今早接獲定期合約承建商人員通知，維修工程已完成，惟病房職員察看時，發現天花狀況有異，於是通知醫院設施管理部人員。

醫院人員檢查後，發現部份剛用作修補石屎之物料脫落至假天花上，須即時再圍封維修，但強調事件不涉及樓宇結構安全，事件亦無病人及職員受傷，病人服務亦沒有受影響。

當局又提到，醫院亦發現，承建商在通知病房維修完成前，未有按指引通知定期合約屋宇保養測量顧問驗收工程，強調現已責成工程的承建商須認真執行職務，院方亦會有以下跟進行動：

1/ 青山醫院的屋宇保養測量顧問會從多方面調查事件起因，包括工程人員施工、材料、方法、監督等

2/ 醫院已安排全面檢查由同一承建商處理的維修工程，以確認安全。

醫管局上月5日公布，青山醫院一個病房去年11月有天花石屎剝落，面積如A4紙，跌落一張病床枕頭邊，幸好無人受傷，惟醫管局一直未有公布事件。根據顧問報告，估計因青山醫院事發病房對上樓層的喉管曾出現滲漏，導致石屎鬆脫掉落。

醫管局最初拒公布涉事承辦商名稱，直至三日後始公布負責樓宇勘察工作為富士達建築及工程顧問有限公司。