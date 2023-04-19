公院冧天花｜已修補300多處石屎　高拔陞指對外通報須有清晰系統

公立醫院接連發生涉及醫療儀器和樓宇裝置掉落的事故，醫院管理局行政總裁高拔陞今日（19日）在立法會衞生事務委員會指，在近期事故後，已初步檢測約8000個醫療懸掛式儀器及修補300多處石屎。高拔陞承認，青山醫院在病房石屎剝落事件上的通報非常不理想，較遲通知總部及相關同事，明顯有不足之處。他指，醫管局初步認為應該設有清晰系統，列明石屎及天花剝落情況的對外通報機制。



↓↓青山醫院冧石屎↓↓



立法會衞生事務委員會今日就公立醫院設備的安全及保養檢查事宜進行討論，醫管局指，積極和嚴肅地跟進事件，立即在一個月內緊急檢查所有懸吊式裝置和樓宇狀況，又緊急提前樓宇安全檢查周期，並加強其他保養維修工程，同時加強督導和監察承辦商的保養維修工程。

議員陳凱欣在會上不滿醫管局在今年2月聯合醫院發生手術燈掉落事故後，才對外公布早於去年11月發生的青山醫院冧石屎事件，質疑通報系統名存實亡，又批評醫管局對相關查詢的回覆緩慢。

高拔陞承認，青山醫院通報非常不理想，較遲通知總部及相關同事明顯有不足。高指，局方有早期事故通報機制，鼓勵遇有懷疑即時通報，但通報機制確沒列明石屎剝落此類情況，醫管局初步認為應設有清晰系統，列明石屎及天花剝落的對外通報機制。他又指，醫管局內部員工對設施維修保養的專業知識及經驗或追不上現有水平，局方會加強監督。

高拔陞表示，隨著確診人數下降，醫院壓力明顯下降。

↓↓葵涌醫院冧石屎↓↓



↓↓聯合醫院墮手術燈↓↓

