新冠應變級別調低　許樹昌認同內部檢討查找不足：下一次應變好啲

港府周二（30日）宣布調低新冠應變級別至「戒備」，政府專家顧問團亦完成歷史任務。專家顧問團成員之一、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日（31日）在電台節目稱調低應變級別合適，亦是預期之內，因新冠病毒已成「風土病」，現時亦輕症多、重症少。對於之後港府應否就三年疫情進行調查，許樹昌認為內部檢討，包括醫管局及衞生署檢討有沒有可改善之處「都係好」，找到不足後可為再下一次疫症發生時做得更好，「唔一定好似沙士咁搞三個調查報告出嚟，太勞民傷財。」



▼2022年2月26日 明愛醫院急症室外病人在帳幕下等▼



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回顧政府專家顧問團，許樹昌今日（31日）在商業電台節目稱很多情況下，專家們的意見也一致，因大家都以科學證據及各地疫情最新情況作評估，而他最難忘是2020年疫情之初叫停渣打香港馬拉松賽事，「𠵱家睇返都係一個正確決定，當時（專家）係一致認為唔應該舉行。」

港府周二宣布調低新冠應變級別至「戒備」，政府專家顧問團亦解散，對於之後港府應否就三年疫情進行調查，許樹昌認為內部檢討，包括醫管局及衞生署檢討有沒有可改善之處「都係好」，找到不足後可為再下一次疫症發生時做得更好，「唔一定好似沙士咁搞三個調查報告出嚟，太勞民傷財。」

▼今屆政府抗疫專家顧問團▼

