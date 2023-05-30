新冠｜政府專家顧問團完成歷史任務　許樹昌：如再有需要一定幫手

新冠肺炎疫情至今逾三年，由2020年1月第一宗新冠肺炎個案輸入，港人如臨大敵、瘋搶物資，到今日香港走向復常之路，政府專家顧問團在這三年來都為港府及港人提供不少意見。



港府昨（30日）宣布調低應變級別至「戒備」，政府專家顧問團亦完成歷史任務。港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，回想起過去不斷解說新冠肺炎疫情，感受很深，大讚香港市民在疫情「做得唔錯，中規中距」。中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指，隨着新冠肺炎疫情漸趨穩定，結束政府專家顧問團是預料之內，「但如政府再有需要，我哋一定幫手。」



▼2022年2月26日 明愛醫院急症室外病人在帳幕下等▼



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林鄭月娥委任四位學者成立專家顧問團

2020年新冠肺炎襲港，面對未知的病毒，市民驚慌失措，至再見到熟悉專家面孔出現，向市民分析當時疫情情況，才令市民稍為安心。時任特首林鄭月娥在2020年1月25日因而委任時任港大醫學院院長梁卓偉、時任港大學公共衞生學院院長及臨床教授福田敬二（Professor Keiji Fukuda）、港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇及中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌作為專家顧問團，為港府提供抗疫建議。當中袁國勇及許樹昌經歷2003年沙士疫情。

▼上屆政府抗疫專家顧問團▼



福田敬二離港 李家超另委任3專家加入顧問團

四名專家除在疫情頭五波向港府提供抗疫建議，亦不時在鎂光燈下為市民解說疫情最新形勢。除福田敬二因不獲港大續約，決定離港回美國而退任政府專家顧問團外，其餘三名專家均成功過渡至本屆政府。

現任特首李家超亦委任港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆、港大醫學院院長劉澤星及港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅加入專家顧問團，專家顧問團由三人增至六人。

許樹昌：要說服市民接種疫苗感到很大壓力

港府昨宣布調低應變級別至「戒備」，政府專家顧問團亦完成歷史任務。由林鄭月娥政府起已擔任政府專家顧問的許樹昌表示，隨着新冠肺炎疫情漸趨穩定、港人接種疫苗數字多，結束政府專家顧問團是預料之內，認為即使沒有政府專家顧問團的身份，自己的工作亦未有改變，仍然會關注新冠病毒及其他新發病毒對本港的影響。

雖然曾以專家及前線醫生身份面對沙士及豬流感，但他指新冠肺炎疫情比起沙士及豬流感對香港的威脅來得長，對香港的影響亦最大。他透露，三年來自己亦曾因要說服市民接種疫苗而感到很大壓力，「但如政府再有需要，我哋一定幫手。」他亦提醒高風險人士應定期接種疫苗，因接種疫苗後產生的T細胞會在六個月至九個月後減退。

▼今屆政府抗疫專家顧問團▼



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劉宇隆：隧道終於可以見到盡頭

在今屆政府才加入政府專家顧問團的劉宇隆則表示，回想起過去不斷解說新冠肺炎疫情，感受很深，這次的經歷令自己學會放低醫生、科研工作者的身份，用簡單易明的例子與市民溝通。面對市民對他的批評，他則說「自己係感恩多過氣洩」，會繼續解說、不會放棄向市民解說，「如果市民唔相信你，做咩都無用。」

他亦大讚香港市民在三年疫情來「做得唔錯，中規中距」，今日是一個疫情以來的里程碑，「終於走出黑洞，隧道終於可以見到盡頭。」他表示雖然疫情已平穩，但三年來疫情教訓十分值得不同人反思對於疫情的應對。

孔繁毅：

同樣是今屆政府才加入政府專家顧問團的孔繁毅則指，對卸下政府專家顧問團身份「鬆了一口氣」，會堅持對新冠肺炎、流感和呼吸道合胞病毒感染的研究。他又指，港府仍然需要監測XBB變異病毒株，並認為有需要引入XBB 單價疫苗予高風險人士，另醫管局亦需要增加長者住院醫療、床位和人手。

劉澤星：每人都應該要繼續提高警覺

港大醫學院院長劉澤星則表示，雖然調低冠疫情應變級別是好事，但每一個人都應該要繼續提高警覺，保持個人衛生，盡量減少染病的機會。他亦指類似的疫情將來相信一定會再發生，所以應該做好準備，亦都希望藉住今次疫情三年多來學習的經驗可以應用於將來。