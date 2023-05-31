網絡性騷擾堪憂 4年279人違淫褻物品例被定罪 99人涉兒童色情罪
撰文：孔繁栩
出版：更新：
近年青少年受網絡性騷擾情況備受關注，保安局表示，互聯網並非一個無法可依的虛擬世界，在2018至2022年有279人因違反《淫褻及不雅物品管制條例》被定罪，有99人被判違反《防止兒童色情物品條例》，即平均每年分別有70人及25人被定罪。
保安局書面回覆立法會議員管浩鳴提問時指出，就對青少年的網絡性騷擾較為相關的《淫褻及不雅物品管制條例》及《防止兒童色情物品條例》而言，在2018年至2022年審結的法庭案件中，共有284人因違反《淫褻及不雅物品管制條例》下禁止發布淫褻物品的罪行被檢控，當中279人被定罪。
2015至2022年警打擊兒童色情物品拘100人
同期有117人因《防止兒童色情物品條例》下有關兒童色情物品的罪行被檢控，當中99人被定罪。《刑事罪行條例》下有關真人色情表演的罪行有11 人被檢控，當中 8 人被定罪。
警方在2015年至2022年期間，就打擊兒童色情物品拘捕共100人。警方在總部及總區層面分別設有「家庭衝突及性暴力政策組」及「虐兒案件調查組」，專責聯同社會福利署的「保護家庭及兒童服務課」，對嚴重的虐兒案件進行聯合調查。網絡安全及科技罪案調查科亦會調查網上涉及兒童色情物品的罪行。